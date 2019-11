Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3077284f-80e4-40c9-b64b-f9651e81cc32","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy mindenki elférjen az új munkahelyén, jelentősen át kell alakítani egy műemlék épületet - tudta meg a hvg.hu. A munkálatokról felvételeket is készítettünk. Az I. kerületi polgármester, V. Naszályi Márta újratárgyalná a kormánnyal a költözést.","shortLead":"Ahhoz, hogy mindenki elférjen az új munkahelyén, jelentősen át kell alakítani egy műemlék épületet - tudta meg...","id":"20191117_Muemlek_var_koltozes_pm_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3077284f-80e4-40c9-b64b-f9651e81cc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7453fdb5-b0ca-47bf-9f88-694c6ba0e4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Muemlek_var_koltozes_pm_kormany","timestamp":"2019. november. 17. 16:30","title":"Műemlék épületet bont a kormány a Pénzügyminisztérium Várba költözése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub. A Linux és az Android forráskódját már lementették egy esetleges világvégére készülve, de folyamatosan konzerválják a többit is. Ha beüt a baj, ezek az információk talán segítenek az emberiségnek gyorsabban felállni.","shortLead":"Nemcsak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub. A Linux...","id":"20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89828b-3888-4ee6-9768-5a3338a63c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","timestamp":"2019. november. 18. 10:33","title":"A végítéletre készül a GitHub, 250 méter mélyre temetik a forráskódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű feladata a következő években.","shortLead":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű...","id":"201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae128be1-780a-4058-a014-37a8e266d535","keywords":null,"link":"/360/201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","timestamp":"2019. november. 17. 09:30","title":"Baloldali sztárújságíró volt, ma már a Brexittel kell megküzdenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf2140a-a759-45f1-9bdb-f8b22504803c","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","timestamp":"2019. november. 17. 18:13","title":"Így kezdődnek a hatoslottó számai: 3, 4, 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett háborús bűnöket, és nem emeltek vádat azok ellen a katonák ellen, akik például civileket öltek Irakban és Afganisztánban.","shortLead":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett...","id":"20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21c963a-032b-4a2d-b254-e6b5708a9d45","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","timestamp":"2019. november. 17. 14:32","title":"Háborús bűnök elhallgatásával vádolják a brit kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","shortLead":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","id":"20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3a04f8-7715-4f26-a092-1fc033dd7d5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","timestamp":"2019. november. 17. 15:22","title":"Komoly előrelépés a Down-szindróma kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Bár Magyarország 2018-ban ezüstérmes lett az EU-ban a GDP-arányos adóterhelés csökkentésében, ám a régiós versenytársak még mindig kevesebb adót szednek be. Hiába tartja magát az „adócsökkentés kormányának” a Fidesz, mégis 7,5 százalékkal több pénzt tudott beszedni – köszönhetően a gazdaság tempós növekedésének és fehérítésnek.","shortLead":"Bár Magyarország 2018-ban ezüstérmes lett az EU-ban a GDP-arányos adóterhelés csökkentésében, ám a régiós versenytársak...","id":"20191116_A_Fidesz_8_eve_alatt_az_unios_atlag_duplajaval_nott_a_beszedett_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28454339-88c6-4f2b-ba97-82490972a857","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191116_A_Fidesz_8_eve_alatt_az_unios_atlag_duplajaval_nott_a_beszedett_ado","timestamp":"2019. november. 16. 16:30","title":"A Fidesz 8 éve alatt az uniós átlag duplájával nőtt a beszedett adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31645629-b13a-44ee-b51e-6e2d08e2d650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","timestamp":"2019. november. 17. 12:03","title":"Ez történt: közzétették a legerősebb androidos telefonok listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]