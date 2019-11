Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a38d174e-9b79-43cd-9edd-7d268d434f73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hetedik alkalommal adták át a Varga Gábor-díjat, amivel olyan pedagógusokat és más iskolai dolgozókat tüntetnek ki, akik a szülőkkel való egyenrangú partnerségre alapozzák szakmai munkájukat. \r

","shortLead":"Hetedik alkalommal adták át a Varga Gábor-díjat, amivel olyan pedagógusokat és más iskolai dolgozókat tüntetnek ki...","id":"20191123_Dijaztak_a_szulokkel_kulonosen_jol_egyuttmukodo_pedagogusokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a38d174e-9b79-43cd-9edd-7d268d434f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b17a8f2-35eb-474d-8d9d-45738d1554c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_Dijaztak_a_szulokkel_kulonosen_jol_egyuttmukodo_pedagogusokat","timestamp":"2019. november. 23. 16:18","title":"Díjazták a szülőkkel különösen jól együttműködő pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d514307d-0a31-4d12-ad75-3375809b055f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mumifikált oroszlánykölyök, macskák és krokodil is előkerült egy Szakkarában zajlott régészeti feltárás során.","shortLead":"Mumifikált oroszlánykölyök, macskák és krokodil is előkerült egy Szakkarában zajlott régészeti feltárás során.","id":"20191123_mumifikalas_mumia_egyiptom_szakkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d514307d-0a31-4d12-ad75-3375809b055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b46170-bc4f-41cd-bd58-d8a3e7ea1432","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_mumifikalas_mumia_egyiptom_szakkara","timestamp":"2019. november. 23. 18:51","title":"Több száz mumifikált állatot találtak Egyiptomban, íme, így néznek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért hazugságokat is terjeszt.","shortLead":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért...","id":"20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b67989-1756-4dc8-a287-f577d12a9649","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","timestamp":"2019. november. 23. 14:40","title":"Sacha Baron Cohen pörgőrúgással szállt bele a Facebookba: ezek Hitlert is hagynák kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb347c54-38a3-4288-be0c-06ca8b263455","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kanada legnépszerűbb punkrock zenekara négy év kihagyás után június 14-én újra a Budapest Parkban lép fel.","shortLead":"Kanada legnépszerűbb punkrock zenekara négy év kihagyás után június 14-én újra a Budapest Parkban lép fel.","id":"20191125_Visszater_Budapestre_a_Billy_Talent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb347c54-38a3-4288-be0c-06ca8b263455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10683743-89c7-4cc0-8841-10eeff974944","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Visszater_Budapestre_a_Billy_Talent","timestamp":"2019. november. 25. 10:29","title":"Visszatér Budapestre a Billy Talent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyögvenyelős győzelem a West Ham United ellen.\r

","shortLead":"A Supermant alakító színész szerint nem volt mindig jó formában, mikor James Bond szerepére pályázott, azt mondták...","id":"20191124_Henry_Cavill_tulsagosan_husi_volt_James_Bond_szerepehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fea7d0-cf4a-4126-ad05-a1f9b97bd3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Henry_Cavill_tulsagosan_husi_volt_James_Bond_szerepehez","timestamp":"2019. november. 24. 19:45","title":"Henry Cavill túlságosan husi volt James Bond szerepéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt.","id":"20191124_teljes_utzar_baleset_m3_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a868934-b679-4cd4-8989-ce82a81fdce4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_teljes_utzar_baleset_m3_autopalya","timestamp":"2019. november. 24. 16:35","title":"Teljes útzár egy baleset után az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.



