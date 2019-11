Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Supermant alakító színész szerint nem volt mindig jó formában, mikor James Bond szerepére pályázott, azt mondták neki, túl husi. James McAvoy szerint pedig sok szerepet azért nem kap meg, mert túl alacsonynak tartják.

","shortLead":"A Supermant alakító színész szerint nem volt mindig jó formában, mikor James Bond szerepére pályázott, azt mondták...","id":"20191124_Henry_Cavill_tulsagosan_husi_volt_James_Bond_szerepehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fea7d0-cf4a-4126-ad05-a1f9b97bd3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Henry_Cavill_tulsagosan_husi_volt_James_Bond_szerepehez","timestamp":"2019. november. 24. 19:45","title":"Henry Cavill túlságosan husi volt James Bond szerepéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó példány nőstény volt, a hím már májusban elpusztult.\r

\r

","shortLead":"Az utolsó példány nőstény volt, a hím már májusban elpusztult.\r

\r

","id":"20191123_Elpusztult_az_utolso_is_nincs_mar_tobb_szumatrai_orrszarvu_Malajziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911a9d05-c96e-4f45-ad75-baf57fc00d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_Elpusztult_az_utolso_is_nincs_mar_tobb_szumatrai_orrszarvu_Malajziaban","timestamp":"2019. november. 23. 15:23","title":"Elpusztult az utolsó is, nincs már több szumátrai orrszarvú Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről posztolt V. Naszályi Márta, az I. kerület új polgármestere.\r

\r

","shortLead":"Erről posztolt V. Naszályi Márta, az I. kerület új polgármestere.\r

\r

","id":"20191123_A_korabbi_polgarmester_donthette_el_mely_ettermek_vendegei_parkolhatnak_ingyen_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdfb6aa-0133-4305-a9d8-bf727539017e","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_A_korabbi_polgarmester_donthette_el_mely_ettermek_vendegei_parkolhatnak_ingyen_a_Varban","timestamp":"2019. november. 23. 13:43","title":"A korábbi polgármester dönthette el, mely éttermek vendégei parkolhatnak ingyen a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ba90e-9498-4021-bd03-c7dab89ca271","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szerint a világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni, a tömegpusztító fegyverek birtoklása hamis biztonságot jelent.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint a világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni...","id":"20191124_ferenc_papa_nuklearis_leszereles_vilagbeke_nagaszaki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133ba90e-9498-4021-bd03-c7dab89ca271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557cba7e-e1cd-4050-bd12-a7be725120f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_ferenc_papa_nuklearis_leszereles_vilagbeke_nagaszaki","timestamp":"2019. november. 24. 08:33","title":"Nukleáris leszerelésre szólított fel Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c0c5b2-4d7e-4815-a3da-c0f46826edd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligenciával működő program néhány kattintásnyira redukálja le egy fotó minőségi javítását.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligenciával működő program néhány kattintásnyira redukálja le egy fotó minőségi javítását.","id":"20191123_alacsony_felbontasu_fotok_feljavitasa_mesterseges_intelligenciaval_fenykep_fotoszerkesztes_ingyenes_szoftver_letoltes_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c0c5b2-4d7e-4815-a3da-c0f46826edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80597ebc-5941-40b3-9bb4-fc7b7fe934a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_alacsony_felbontasu_fotok_feljavitasa_mesterseges_intelligenciaval_fenykep_fotoszerkesztes_ingyenes_szoftver_letoltes_program","timestamp":"2019. november. 23. 08:03","title":"Így javíthatja fel alacsony felbontású fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38cfdd1-2ab0-444e-bf99-6c336cfd7fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső nem lesz, és túl hidegre sem kell számítani.\r

\r

","shortLead":"Eső nem lesz, és túl hidegre sem kell számítani.\r

\r

","id":"20191123_Idealis_kiranduloido_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b38cfdd1-2ab0-444e-bf99-6c336cfd7fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48692ed1-5eb0-4ec6-8ac2-ed42ad0ee840","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Idealis_kiranduloido_lesz","timestamp":"2019. november. 23. 08:06","title":"Ideális kirándulóidő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek – jelentette be az agrárminiszter.\r

","shortLead":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek –...","id":"20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525e317-d664-46db-85c0-05f0e1a5782d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","timestamp":"2019. november. 24. 13:42","title":"Megtámogatja az állam a vergődő méhészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új vezérigazgató, de azon csak annyi derült ki, hogy az idén nem kapnak karácsonyi csomagot. Mindeközben az önkormányzat is spórol, minden képviselő ingyen dolgozik Mezőhegyesen.","shortLead":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új...","id":"20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbbeb7e-1269-460d-ac29-14df52330119","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","timestamp":"2019. november. 24. 10:34","title":"Elindult az építkezés a mezőhegyesi ménesbirtokon, egyelőre golfpálya és kisvasút nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]