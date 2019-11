Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","shortLead":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","id":"20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acf498-5b6b-4ee6-afce-235270e68fbe","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 29. 15:39","title":"Már egy kávé árával is beszállhat a Föld megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik Istvánt váltja majd a volt főpolgármester-helyettes.","shortLead":"Hollik Istvánt váltja majd a volt főpolgármester-helyettes.","id":"20191129_szalay_bobrovniczky_alexandra_hollik_istvan_kormanyszovivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8e92e6-b11d-4d0b-b893-291a69d6d642","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_szalay_bobrovniczky_alexandra_hollik_istvan_kormanyszovivo","timestamp":"2019. november. 29. 19:10","title":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra kormányszóvivő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány honlapjára felkerült kérdőívet egyébként a legújabb adatok szerint 200 ezren töltötték ki. ","shortLead":"A kormány honlapjára felkerült kérdőívet egyébként a legújabb adatok szerint 200 ezren töltötték ki. ","id":"20191128_Hollik_Elnezest_kerek_felreertettek_amit_a_klimavedelmi_konzultaciorol_mondtam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bcef4-b82b-4082-8758-7b0cb9a4f6ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Hollik_Elnezest_kerek_felreertettek_amit_a_klimavedelmi_konzultaciorol_mondtam","timestamp":"2019. november. 28. 12:13","title":"Hollik: Elnézést, félreértették, amit a klímavédelmi konzultációról mondtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyerges Attila nem felejti el Hont Andrásnak, hogy a legnépszerűbb dalukat giccses szarnak nevezte.","shortLead":"Nyerges Attila nem felejti el Hont Andrásnak, hogy a legnépszerűbb dalukat giccses szarnak nevezte.","id":"20191128_Lehulyegyerekezte_az_Ismeros_Arcok_enekese_a_hvghu_ujsagirojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d1b425-d60f-4053-88a5-1161103b6b7f","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Lehulyegyerekezte_az_Ismeros_Arcok_enekese_a_hvghu_ujsagirojat","timestamp":"2019. november. 28. 12:28","title":"Lehülyegyerekezte az Ismerős Arcok énekese a hvg.hu újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zente és Levente esetében alkalmazott Zolgensma nevű génterápia európai engedélyezésére azonban még várni kell. ","shortLead":"A Zente és Levente esetében alkalmazott Zolgensma nevű génterápia európai engedélyezésére azonban még várni kell. ","id":"20191129_Dontott_a_kormany_minden_18_ev_alatti_SMAbeteg_megkaphatja_a_Spinraza_kezelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8316f369-6dab-47cf-af8e-27dc0b75cc1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Dontott_a_kormany_minden_18_ev_alatti_SMAbeteg_megkaphatja_a_Spinraza_kezelest","timestamp":"2019. november. 29. 13:42","title":"Döntött a kormány: minden 18 év alatti SMA-beteg megkaphatja a Spinraza-kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha egy bevándorló azt állíthatja a határon, hogy terrorista szervezet elől menekül, akkor nem kezelhetik gazdasági menekültként. Emiatt Donald Trump amerikai elnöknek kétszer is meg kell fontolnia javaslatát, miszerint terrorszervezeteknek nyilvánítaná a mexikói drogkartelleket.","shortLead":"Ha egy bevándorló azt állíthatja a határon, hogy terrorista szervezet elől menekül, akkor nem kezelhetik gazdasági...","id":"20191130_Trump_oriasi_ongolt_lohet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99504ec1-1d04-4139-ad23-22fbf17166bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Trump_oriasi_ongolt_lohet","timestamp":"2019. november. 30. 07:20","title":"Trump óriási öngólt lőhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint nagyon is megéri társasozni, a játékok ugyanis segítenek megőrizni a mentális fittséget. A kártyajátékok szintén jót tesznek az agynak.","shortLead":"Egy új kutatás szerint nagyon is megéri társasozni, a játékok ugyanis segítenek megőrizni a mentális fittséget...","id":"20191129_tarsasjatek_kartyajatek_mentalis_egeszseg_memoriateszt_gondolkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9678baa7-6990-4586-b9ed-a7d10c4d65ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_tarsasjatek_kartyajatek_mentalis_egeszseg_memoriateszt_gondolkodas","timestamp":"2019. november. 29. 17:03","title":"Nem vicc: társasozzon sokat, egészségesebb marad az agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több jogszabály is változik decembertől, ami a hétköznapi életet is befolyásolhatja. Olcsóbb lesz euróban pénzt felvenni, hamarabb lehet majd megvenni az autópálya-matricát, és a turisták poggyászait növények miatt fogják átkutatni.","shortLead":"Több jogszabály is változik decembertől, ami a hétköznapi életet is befolyásolhatja. Olcsóbb lesz euróban pénzt...","id":"20191129_Fontos_jogszabalyvaltozasok_jonnek_decembertol_mutatjuk_mire_figyeljen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6ea533-5d20-4086-8a19-80f8088a52d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Fontos_jogszabalyvaltozasok_jonnek_decembertol_mutatjuk_mire_figyeljen","timestamp":"2019. november. 29. 15:57","title":"Fontos jogszabályváltozások jönnek decembertől, mutatjuk, mire figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]