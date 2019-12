Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"932fa2d4-f93c-4a89-8e91-48bc3b2d0126","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását kedden Antti Rinne finn miniszterelnök, az elnök, Sauli Niinistö pedig rábólintott. Az államfő egyben arra kérte a hivatalban lévő kormányt, hogy ügyvezetői minőségben folytassa munkáját, amíg nem jelöli ki az új kabinetet.","shortLead":"Benyújtotta lemondását kedden Antti Rinne finn miniszterelnök, az elnök, Sauli Niinistö pedig rábólintott. Az államfő...","id":"20191203_antti_rinne_finn_miniszterelnok_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932fa2d4-f93c-4a89-8e91-48bc3b2d0126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e5098f-847a-4586-ae80-3318b117412f","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_antti_rinne_finn_miniszterelnok_lemondas","timestamp":"2019. december. 03. 12:45","title":"Belebukott a postások sztrájkjába a finn miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemben csempéket gyártottak, tűz ütött ki, majd robbanás történt.","shortLead":"Az üzemben csempéket gyártottak, tűz ütött ki, majd robbanás történt.","id":"20191204_szudan_robbanas_gyar_uzem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc19e1b-b7ee-4584-a54d-89a97deb7014","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_szudan_robbanas_gyar_uzem","timestamp":"2019. december. 04. 07:15","title":"23 ember halt meg egy üzemi balesetben Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","shortLead":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","id":"20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc360a6-a7ea-4eb2-8e17-53c86ef7d629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","timestamp":"2019. december. 04. 07:42","title":"Kiengedik az előzetesből Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a71642-7087-40cb-8306-b67e4db02b58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még nem tudni, mi okozhatta az indiai Vikram modul meghibásodását, de a NASA szerint az egység fékezőrendszere mondhatta fel a szolgálatot.","shortLead":"Azt még nem tudni, mi okozhatta az indiai Vikram modul meghibásodását, de a NASA szerint az egység fékezőrendszere...","id":"20191203_nasa_vikram_holdjaro_becsapodas_helyszine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7a71642-7087-40cb-8306-b67e4db02b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d723e4c9-c604-4f59-9f64-fc4b1cd8ac5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_nasa_vikram_holdjaro_becsapodas_helyszine","timestamp":"2019. december. 03. 11:03","title":"Megvan, hol zuhant le a Holdon az indiai holdjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők a Gyarmati Dezső Uszodában. ","shortLead":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők...","id":"20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2daf5-b58b-4c6d-8367-09b41259cf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","timestamp":"2019. december. 04. 20:39","title":"Csökkentik a jegyárakat a rekorddrága budai uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új dohánytermékek kiegészítő termékeit is – döntött kedden az Országgyűlés.","shortLead":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új...","id":"20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4af0090-ccad-46b6-82e3-7f166fc82d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 03. 10:41","title":"Már az e-cigaretta eszközeit is csak trafikok árulhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c531112-2397-4cc8-82f9-dc212df6d9f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöt orosz kém használta támaszpontként a francia Alpok településeit egész Európa területén végrehajtott különböző műveletekhez – állítja a Le Monde című francia napilap.","shortLead":"Tizenöt orosz kém használta támaszpontként a francia Alpok településeit egész Európa területén végrehajtott különböző...","id":"20191204_orosz_kemek_tamaszpont_francia_alpok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c531112-2397-4cc8-82f9-dc212df6d9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9408831-049a-4217-9d3b-cae742cfbf37","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_orosz_kemek_tamaszpont_francia_alpok","timestamp":"2019. december. 04. 21:29","title":"Orosz kémek támaszpontja lehetett a francia Alpok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az ügyvédje szerint nem is érti mi az az ügy, ami miatt letartóztatták.","shortLead":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel...","id":"20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fdaab7-ce6f-4660-8e41-78e45e675efe","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. december. 04. 15:55","title":"Nem tett vallomást a letartóztatott fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]