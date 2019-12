Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc74de91-e42b-407b-883a-799059579f6d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Miután Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, kivezeti országát a 2015-ös párizsi klímaegyezményből, a világ szeme a további jelentős szennyezőkre, Kínára és az EU-ra szegeződött. Az unió 2030-ig növeli a megújulók részesedését az energiamixből, ám azt a döntést, hogy 2050-re elérje a karbonsemlegességet, Magyarország, Lengyelország és Csehország megvétózta.","shortLead":"Miután Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, kivezeti országát a 2015-ös párizsi klímaegyezményből, a világ szeme...","id":"20191204_Nagyhatalmak_es_aklimapolitika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc74de91-e42b-407b-883a-799059579f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee72e0-c86c-4180-8047-19ea87fe8e37","keywords":null,"link":"/360/20191204_Nagyhatalmak_es_aklimapolitika","timestamp":"2019. december. 04. 11:00","title":"Ha Kínán, Amerikán és Magyarországon múlik, nem kerüljük el a klímakatasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint az öregítős alkalmazások, mint a FaceApp nagy veszélyt jelentenek, ezért a hatóság arra biztat, senki ne használja azokat.","shortLead":"A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint az öregítős alkalmazások, mint a FaceApp nagy veszélyt jelentenek, ezért...","id":"20191205_fbi_faceapp_oregitos_alkalmazas_oroszok_kemkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cb6b00-4d04-4042-bcb0-d25c75e27b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_fbi_faceapp_oregitos_alkalmazas_oroszok_kemkedes","timestamp":"2019. december. 05. 09:03","title":"Az FBI kéri: ha fent van a telefonján ez az alkalmazás, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de létezik Magyarországon helyi iparűzési adó is, amelynek mértékét nem az állam, hanem az önkormányzatok határozzák meg. Megnéztük, miért és kinek jó ez.","shortLead":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de...","id":"crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0841aeb-5a28-4fc4-bb6c-8b85205e7bac","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Vidéken terem a magyar adópaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely kiváló biokomponens bizonyos műanyagelemekhez. Erre csapott le a Ford.","shortLead":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely...","id":"20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9ec2a-7734-46fa-b90e-22e260ec3036","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"McDonald’s-maradékból csinál autóalkatrészt a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df00a02f-b733-4f27-b48f-04f67273875b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-konszern által nemrégiben felvásárolt német márka felfrissítette a VW Passat és a Ford Mondeo egyik fő riválisát. ","shortLead":"A francia PSA-konszern által nemrégiben felvásárolt német márka felfrissítette a VW Passat és a Ford Mondeo egyik fő...","id":"20191204_ime_az_uj_opel_insignia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df00a02f-b733-4f27-b48f-04f67273875b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0daf46-8c3b-4a69-9fcf-821f6f59236e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_ime_az_uj_opel_insignia","timestamp":"2019. december. 04. 09:41","title":"Íme az új Opel Insignia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét, hogy a Borkai-botrányból ismert Rákosfalvy Zoltán kaszinójában dolgozna.","shortLead":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét...","id":"20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25d3d67-3f60-4195-a421-817a2e2c3e2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","timestamp":"2019. december. 04. 10:28","title":"Egy fideszes képviselő várja az önéletrajzokat a győri kaszinó menedzseri pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jövő héten a hazai piacon is megkezdi a Samsung első összehajtható telefonja, a Galaxy Fold forgalmazását.","shortLead":"Jövő héten a hazai piacon is megkezdi a Samsung első összehajtható telefonja, a Galaxy Fold forgalmazását.","id":"20191204_samsung_galaxy_fold_magyar_ar_vasarlas_osszehajthato_telefon_kijelzovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bda4f0a-6eb5-4350-879a-969311806331","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_samsung_galaxy_fold_magyar_ar_vasarlas_osszehajthato_telefon_kijelzovedelem","timestamp":"2019. december. 04. 11:03","title":"695 990 forintért piacra dobja a Samsung Magyarországon a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemben csempéket gyártottak, tűz ütött ki, majd robbanás történt.","shortLead":"Az üzemben csempéket gyártottak, tűz ütött ki, majd robbanás történt.","id":"20191204_szudan_robbanas_gyar_uzem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc19e1b-b7ee-4584-a54d-89a97deb7014","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_szudan_robbanas_gyar_uzem","timestamp":"2019. december. 04. 07:15","title":"23 ember halt meg egy üzemi balesetben Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]