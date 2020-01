Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép tölthető le, amelyek témája stílusosan újév-köszöntő tűzijátékok.","shortLead":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép...","id":"20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51aef2e-db88-494c-8139-ec509f57fac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","timestamp":"2019. december. 31. 11:03","title":"Windows 10-et használ? Köszöntse gépével is az új év(tized)et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai szexvideójáról és Harry Potterről is beszélt.","shortLead":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai...","id":"20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa0868-769e-4774-9bd3-c50d9e862341","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","timestamp":"2019. december. 31. 18:10","title":"Gulyás Gergely: Orbán Viktornál jobban senki nem ismeri a néplelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15256055-70ae-4223-ab23-b18a66386dbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bagdadi amerikai nagykövetséget védő amerikai katonák könnygázgránátokkal próbálják meg távol tartani az épülettől az Irán-párti tiltakozókat. A zavargások kedden kezdődtek, miután az amerikai légi erő a hét végén 25 Irán-párti fegyverest ölt meg célzott csapásokkal.","shortLead":"A bagdadi amerikai nagykövetséget védő amerikai katonák könnygázgránátokkal próbálják meg távol tartani az épülettől...","id":"20200101_Bagdadban_folytatodnak_a_zavargasok_az_amerikai_kovetsegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15256055-70ae-4223-ab23-b18a66386dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38462f9a-bc22-4b11-87cc-aec7f4d0ad80","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Bagdadban_folytatodnak_a_zavargasok_az_amerikai_kovetsegnel","timestamp":"2020. január. 01. 10:44","title":"Bagdadban folytatódnak a zavargások az amerikai követségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cb50f5-8328-4d5b-a100-1fc0bab1c1d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok közlekednek a Széll Kálmán tér és a Jászai Mari tér között.","shortLead":"Pótlóbuszok közlekednek a Széll Kálmán tér és a Jászai Mari tér között.","id":"20191230_Ket_autoval_utkozott_a_46os_villamos_a_Margit_koruton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52cb50f5-8328-4d5b-a100-1fc0bab1c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2446d313-b59f-4b7d-9b67-ffb502b23e31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_Ket_autoval_utkozott_a_46os_villamos_a_Margit_koruton","timestamp":"2019. december. 30. 12:34","title":"Két autóval ütközött a 4-6-os villamos a Margit körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d578ec-9727-4967-b08f-99e0701702c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A metrók, a HÉV-ek, a 4-es villamos, az 5-ös, 7-es, a 8E és 9-es busz is közlekedik szilveszter éjszaka, illetve a megszokott éjszakai járatok is gyakrabban járnak Budapesten.","shortLead":"A metrók, a HÉV-ek, a 4-es villamos, az 5-ös, 7-es, a 8E és 9-es busz is közlekedik szilveszter éjszaka, illetve...","id":"20191231_Melyik_jaratokkal_is_utazhatunk_szilveszter_ejjelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d578ec-9727-4967-b08f-99e0701702c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dff4a8b-0ad4-4b00-bb96-826fac0ccd3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Melyik_jaratokkal_is_utazhatunk_szilveszter_ejjelen","timestamp":"2019. december. 31. 09:20","title":"Melyik járatokkal is utazhatunk szilveszter éjjelén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e87609-5387-42d2-b0b0-98d01b0f3641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható mobilinternetes adatkeretet a Telenor.","shortLead":"Január 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható...","id":"20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e87609-5387-42d2-b0b0-98d01b0f3641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db2928f-1c7a-4818-8220-90913404a9d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","timestamp":"2019. december. 31. 08:03","title":"Több mint 500 ezer Telenor-ügyfél örülhet holnaptól: növelnek a külföldi adatforgalmi keretén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Természetvédelmi Világalap (WWF) egyik új tanulmánya szerint kb. 20 kilót mikroműanyagot fogyaszt el egy ember élete során. Ez nagyjából két nagyméretű kukának felel meg.","shortLead":"Természetvédelmi Világalap (WWF) egyik új tanulmánya szerint kb. 20 kilót mikroműanyagot fogyaszt el egy ember élete...","id":"20200101_mikromuanyag_lenyelese_wwf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576da81d-7119-4138-b187-10d105ab292a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200101_mikromuanyag_lenyelese_wwf","timestamp":"2020. január. 01. 10:03","title":"Ijesztő, mennyi műanyagot nyelünk le életünk során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","shortLead":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","id":"20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace6ced-1e88-4ae7-a862-df7d462656c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","timestamp":"2019. december. 30. 20:20","title":"Életében először talált ajándékot a karácsonyfa alatt a 11 éves jakabszállási kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]