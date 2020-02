Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A viccpárt nem hagyja magára a miniszterelnököt.","shortLead":"A viccpárt nem hagyja magára a miniszterelnököt.","id":"20200204_orban_viktor_vagyonbevallas_megtakaritas_kutyapart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597cb77d-80dd-4155-b820-48f30d6b73dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_orban_viktor_vagyonbevallas_megtakaritas_kutyapart","timestamp":"2020. február. 04. 21:44","title":"A Kutyapárt kisegíti a nulla megtakarítással rendelkező Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos cégnél a Switch konzolok kapcsán tapasztalható probléma.","shortLead":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos...","id":"20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63111be-9de7-4fa6-8db8-c0d5175d11de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","timestamp":"2020. február. 06. 13:03","title":"Már a Nintendónál is gondok vannak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bac029-0607-42ea-bc4a-8817bd75c446","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Van, akinek már 40 éves kora előtt, van, akinek később érkezik el. Van, aki szinte semmit nem észlel belőle, van, akinek egy évtizedig is eltart. Töltse ki tesztünket, melyből kiderült, ön is az érintettek között van-e már.","shortLead":"Van, akinek már 40 éves kora előtt, van, akinek később érkezik el. Van, aki szinte semmit nem észlel belőle, van...","id":"remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5bac029-0607-42ea-bc4a-8817bd75c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36283219-c731-4588-a68a-2bb5021bab06","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","timestamp":"2020. február. 06. 07:30","title":"Önt vajon érintik már a változókor tünetei? - Teszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az influenza éppúgy lehet halálos, a nagyobb járványok idején évente ezrekkel növeli meg a halálozások számát, mégsem tartjuk annyira veszélyesnek, hogy ne maradjon raktáron több százezer ingyenes védőoltás. ","shortLead":"Az influenza éppúgy lehet halálos, a nagyobb járványok idején évente ezrekkel növeli meg a halálozások számát, mégsem...","id":"20200205_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0450c0-9cfd-4c19-ba2a-91b2aa1d83b5","keywords":null,"link":"/360/20200205_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 05. 19:10","title":"Az itthon még sose látott koronavírusostól rettegünk, miközben van 17,5 ezer influenzásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7","c_author":"Fahidi Gergely","category":"itthon","description":"A kormánysajtó rangsorolta, hogy a \"börtönbiznisszel\" mely ügyvédek keresték a legtöbb pénzt, és rögtön össze is keverték a felperesnek megítélt állami kártérítés összegét a jogi képviseletükért járó illetménnyel. A ranglistán negyedik helyen Fahidi Gergely végzett, aki korábban a HVG munkatársa volt. Ebben a cikkben az érintett ügyvéd magyarázza el, ki keres a jelenlegi szabályozáson, és ki trükközik az előírásokkal.","shortLead":"A kormánysajtó rangsorolta, hogy a \"börtönbiznisszel\" mely ügyvédek keresték a legtöbb pénzt, és rögtön össze is...","id":"20200205_Fahidi_Gergely_a_bortonbizniszrol_A_fogvatartottak_tudnak_szamolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7d3a99-7837-4213-973d-2ba838e0d761","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Fahidi_Gergely_a_bortonbizniszrol_A_fogvatartottak_tudnak_szamolni","timestamp":"2020. február. 05. 17:10","title":"Fahidi Gergely a \"börtönbizniszről\": A fogvatartottak tudnak számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631448b-202e-4910-a142-24be25db7e69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt hitték, csak tréfa, amikor megjelent a tanulmányautó. De nem úgy tűnik.","shortLead":"Sokan azt hitték, csak tréfa, amikor megjelent a tanulmányautó. De nem úgy tűnik.","id":"20200206_Nagyon_ugy_fest_hogy_tenyleg_oriasi_orrlyukai_lesznek_az_uj_4es_BMWnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6631448b-202e-4910-a142-24be25db7e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5d1026-ba1a-42fc-b4d0-add4833dbff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_Nagyon_ugy_fest_hogy_tenyleg_oriasi_orrlyukai_lesznek_az_uj_4es_BMWnek","timestamp":"2020. február. 06. 14:16","title":"Tényleg óriási orrlyukai lesznek az új 4-es BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e9dd08-0ec4-472e-83c0-4e632f428f7e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A téma főleg Trump izraeli-palesztini béketerve volt. A kormány szerint a paktum békét és stabilitást hoz hosszú távon a gázai térségben. A külügyminiszter Steve Bannonnal is összefutott.","shortLead":"A téma főleg Trump izraeli-palesztini béketerve volt. A kormány szerint a paktum békét és stabilitást hoz hosszú távon...","id":"20200205_Szijjarto_Whasington_kezet_razott_Trump_vejevel_es_Steve_Bannonnal_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1e9dd08-0ec4-472e-83c0-4e632f428f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92de8078-ba8c-4d7f-8a40-fcad4a3f6156","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Szijjarto_Whasington_kezet_razott_Trump_vejevel_es_Steve_Bannonnal_is","timestamp":"2020. február. 05. 20:10","title":"Trump vejével is kezet rázott Szijjártó Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834f4b89-ec62-4c37-b30c-5947dfcf9306","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A zöldmozgalmak Nyugat-Európában egyre gyakrabban válnak konzervatív pártok szövetségesévé. Orbán Viktor szerint a néppártra is veszélyes, ha az osztrák példát nagyobb tagállamok is követik. A tét nem pusztán a klímavédelem, de egy emberségesebb migrációs politika is.","shortLead":"A zöldmozgalmak Nyugat-Európában egyre gyakrabban válnak konzervatív pártok szövetségesévé. Orbán Viktor szerint...","id":"202006__uj_modell_jarja_be_europat__jobboldali_dilemma__orban_valasza__ovek_itt_a_tema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=834f4b89-ec62-4c37-b30c-5947dfcf9306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e41e29-9fcc-41d4-9022-475311840e22","keywords":null,"link":"/360/202006__uj_modell_jarja_be_europat__jobboldali_dilemma__orban_valasza__ovek_itt_a_tema","timestamp":"2020. február. 06. 11:00","title":"A jobboldal táplálékkiegészítői lehetnek a zöldpártok, csak Orbán öklendezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]