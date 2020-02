Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","id":"20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625b2713-f5da-4786-b429-e69b3ab6fbc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","timestamp":"2020. február. 10. 18:33","title":"Index: Előzetesben is ült a gyermekpornográfiával vádolt nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af022533-1865-4f3e-85ee-acdbf34be765","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A debreceni Kinyik Ákos a Diósgyőr elleni hétvégi meccsen szenvedett ijesztő sérülést.","shortLead":"A debreceni Kinyik Ákos a Diósgyőr elleni hétvégi meccsen szenvedett ijesztő sérülést.","id":"20200210_dvsc_diosgyor_kinyi_akos_fejrugas_hordagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af022533-1865-4f3e-85ee-acdbf34be765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae838ad-24b9-41d2-993c-bc189e6928f0","keywords":null,"link":"/sport/20200210_dvsc_diosgyor_kinyi_akos_fejrugas_hordagy","timestamp":"2020. február. 10. 13:47","title":"Videó: Akkorát kapott a fejére a Debrecen hátvédje, hogy hordágyon kellett levinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","shortLead":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","id":"20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d2c62a-d729-448b-af4f-e504cb287278","keywords":null,"link":"/sport/20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","timestamp":"2020. február. 11. 04:53","title":"Csak segítséggel tud járni Pelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd6b059-ac6d-4875-8f92-14d7f809d04e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felajánlotta segítségét az Akadémia az alaptanterv szakmai konszenzuson alapuló változatának megírásához.","shortLead":"Felajánlotta segítségét az Akadémia az alaptanterv szakmai konszenzuson alapuló változatának megírásához.","id":"20200211_mta_akademia_alaptanterv_nat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd6b059-ac6d-4875-8f92-14d7f809d04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb77095-4f38-45f6-961b-f24a1dcd64c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_mta_akademia_alaptanterv_nat","timestamp":"2020. február. 11. 10:29","title":"Négy mondatban intézte el az MTA az új alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje, az Élősködők. Az ír üres kézzel távozott, Oscart nyert Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger és Laura Dern is. Ez volt a 92. Oscar-gála percről percre tudósítása. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje...","id":"20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6126d59-32d4-45ee-bf32-19b9490ea3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","timestamp":"2020. február. 10. 00:20","title":"Tarolt az Élősködők, hoppon maradt Az ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]