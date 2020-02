Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","shortLead":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","id":"20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f857657-6419-4182-a52f-cbae40096b63","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","timestamp":"2020. február. 11. 14:53","title":"95 éves melegrekord és 36 éves szélrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c68056-3f6e-4d46-9d96-43edb547e1d1","c_author":"Diseri Dóra","category":"vilag","description":"Nem várt fordulatot vett Orbán Viktor németországi látogatása. A magyar miniszterelnök azért ment Berlinbe, hogy a kormányzó párt elnökével, Annegret Kramp-Karrenbauerrel, illetve Angela Merkel német kancellárral találkozzon, de közben a pártelnök bejelentette lemondását és német kormánykoalíció is megingott.","shortLead":"Nem várt fordulatot vett Orbán Viktor németországi látogatása. A magyar miniszterelnök azért ment Berlinbe...","id":"20200210_A_nemet_politikai_foldcsuszamlas_raomlott_Orbanra_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67c68056-3f6e-4d46-9d96-43edb547e1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff8fbf3-89a6-4d10-8e5a-1d811730331a","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_A_nemet_politikai_foldcsuszamlas_raomlott_Orbanra_is","timestamp":"2020. február. 10. 18:01","title":"A német politikai földcsuszamlás ráomlott Orbánra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava úgy tudja, hogy a jelenlegi direktornak, Eszenyi Enikőnek két kihívója van.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, hogy a jelenlegi direktornak, Eszenyi Enikőnek két kihívója van.","id":"20200210_vigszinhaz_igazgatoi_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bb209a-151e-442a-9f51-a0708f5cfadd","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_vigszinhaz_igazgatoi_palyazat","timestamp":"2020. február. 10. 22:10","title":"Hárman pályáznak a Vígszínház igazgatói posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Ügyvédekre, kommunikációra, rendezvényekre és internetes hangulatmérésre költött legtöbbet a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja – derült ki az Országgyűlés Hivatalától kikért frakciószerződésekből. A frakció maga nem él olyan nagy lábon, mint a KDNP-é, de az ő szerződéseik között is találtunk érdekességeket.","shortLead":"Ügyvédekre, kommunikációra, rendezvényekre és internetes hangulatmérésre költött legtöbbet a Fidesz parlamenti...","id":"20200210_Fidesz_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a36b05-2148-41cd-b96f-0562580e70eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Fidesz_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","timestamp":"2020. február. 10. 11:15","title":"Tízmilliókért méri a hangulatunkat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae855e7-3635-4e16-8f1c-fb1c09aa9f39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak szándéknyilatkozat volt arra, hogy az állam eladja a Budapest Bankban meglévő részesedését, jogilag értelmezhető kötelezettség nem – derült ki két évvel az után, hogy letelt a határidő.","shortLead":"Csak szándéknyilatkozat volt arra, hogy az állam eladja a Budapest Bankban meglévő részesedését, jogilag értelmezhető...","id":"20200211_budapest_bank_eladas_hatarido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae855e7-3635-4e16-8f1c-fb1c09aa9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8b5eb2-38bc-4690-a448-42cca86a4d8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_budapest_bank_eladas_hatarido","timestamp":"2020. február. 11. 10:52","title":"Két évvel a lejárta után derült ki, hogy mégsem volt határidő a Budapest Bank eladására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórokozó már 24 országban van jelen.","shortLead":"A kórokozó már 24 országban van jelen.","id":"20200211_koronavirus_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4799a3c7-5900-424f-8ec7-3e33527b0bb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. február. 11. 05:13","title":"Ezer fölött a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív tapasztalatok leküzdésére. ","shortLead":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív...","id":"20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415ffe3c-ed05-483d-949f-a7e2f1f35681","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","timestamp":"2020. február. 11. 12:15","title":"Már gyermekkorban elkezdődhet a reziliencia kialakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]