[{"available":true,"c_guid":"61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társas, közéleti, politikai és kulturális viszonyaink nagyon sok rétegét sűrítette bele egyetlen Instagram-posztba Bódi Sylvi modell- és szörfös híresség, így aztán mindenképpen érdemes kicsit foglalkozni a mondataival. ","shortLead":"A társas, közéleti, politikai és kulturális viszonyaink nagyon sok rétegét sűrítette bele egyetlen Instagram-posztba...","id":"20200212_Bodi_Sylvi_azt_kerdezi_Orban_Viktortol_hogy_lezartae_mar_a_hatarokat_a_kinai_turistak_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d0283-d27f-4f9b-b506-24d2c31911e7","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Bodi_Sylvi_azt_kerdezi_Orban_Viktortol_hogy_lezartae_mar_a_hatarokat_a_kinai_turistak_elott","timestamp":"2020. február. 12. 11:04","title":"Bódi Sylvi azt kérdezi, lezárta-e már a kormány a határokat a kínai turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek száma.","shortLead":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek...","id":"20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85429ac2-2433-4f15-beca-e0046b42c457","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","timestamp":"2020. február. 12. 05:36","title":"Már 175 utas kapta el a koronavírust a japán partoknál álló üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyomoznak a szlovén médiába áramló fideszes pénzek miatt, Sanders nyert New Hampshire-ben, 94 millióért kutat a közmédia. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyomoznak a szlovén médiába áramló fideszes pénzek miatt, Sanders nyert New Hampshire-ben, 94 millióért kutat...","id":"20200212_Radar360_visszavonatnak_az_uj_NATot_sokat_kell_varni_a_koronavirus_ellenszerere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae8a3bc-d207-4d60-bb1b-59655a6ada55","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_visszavonatnak_az_uj_NATot_sokat_kell_varni_a_koronavirus_ellenszerere","timestamp":"2020. február. 12. 08:00","title":"Radar360: visszavonatnák az új NAT-ot, sokat kell várni a koronavírus ellenszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","shortLead":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","id":"20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb94c304-0b23-4264-af0f-4c24cb4aea5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","timestamp":"2020. február. 12. 09:21","title":"Lerobbant a francia elnök francia páncélozott autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caf9245-1feb-479b-a453-7cef8b334975","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Balogh Samu várostervező dolgozott már a kormánynak és a Momentumnak is, sétákat szervez a Wekerle-telepen, és nemcsak a közösségi közlekedés híve, hanem a kevesebb közlekedésé is. HVG-portré.","shortLead":"Balogh Samu várostervező dolgozott már a kormánynak és a Momentumnak is, sétákat szervez a Wekerle-telepen, és nemcsak...","id":"202006_balogh_samu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8caf9245-1feb-479b-a453-7cef8b334975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a40961e-7584-4373-b6df-03040cb31d02","keywords":null,"link":"/360/202006_balogh_samu","timestamp":"2020. február. 11. 15:00","title":"\"Fapados\" olimpiát el tud képzelni Budapesten Karácsony Gergely kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c462cfc-5cf3-4f95-a6f3-749061ecf6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tyrannosaurus rex családjához tartozik az az új dinoszauruszfaj, melynek fosszíliáit Kanadában ásták ki farmerek. Az őshüllő igazi gyilkológép volt.","shortLead":"A Tyrannosaurus rex családjához tartozik az az új dinoszauruszfaj, melynek fosszíliáit Kanadában ásták ki farmerek...","id":"20200212_uj_dinoszauruszfaj_thanatotheristes_degrootorum_halaloszto_t_rex_dino_fosszilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c462cfc-5cf3-4f95-a6f3-749061ecf6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610ec092-99a0-4d03-b7cb-00854bd2a9f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_uj_dinoszauruszfaj_thanatotheristes_degrootorum_halaloszto_t_rex_dino_fosszilia","timestamp":"2020. február. 12. 19:03","title":"Új dinófajt fedeztek fel a kutatók, Halálosztó a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont azokban a városokban és korcsoportokban hozhat ez sokat, ahol ősszel veszítettek támogatottságukból a kormánypártok. ","shortLead":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont...","id":"202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3134ef7-7d4f-4e89-a788-75a858d8f400","keywords":null,"link":"/360/202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","timestamp":"2020. február. 13. 07:00","title":"Letarolt rádiós piac: újabb szintre lépett a kormányzati médiakoncentráció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi látásuk megmaradt, hogy észreveszik az oszlopokat, azok kitapogathatják a betűket az élénkkék színű táblácskákon. ","shortLead":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi...","id":"202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59432f08-49ad-4412-9240-e2faee0ce90d","keywords":null,"link":"/360/202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","timestamp":"2020. február. 12. 10:00","title":"Kiemelkedő ötlet: újfajta utcai táblákat vezetnek be egy német kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]