Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de más szempontból és kérdések miatt.","shortLead":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de...","id":"20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13054b-b501-4f1d-8dbe-40bf95116d73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","timestamp":"2020. február. 17. 17:03","title":"Új bolygók felé fordul a NASA, jöhet a Vénusz és a Neptunusz felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Átmeneti fennakadásokról számolt be a Budapest Airport.","shortLead":"Átmeneti fennakadásokról számolt be a Budapest Airport.","id":"20200217_liszt_ferenc_repter_budapest_airport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed3caf6-79f3-406b-a7b6-edbedcdb8626","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_liszt_ferenc_repter_budapest_airport","timestamp":"2020. február. 17. 13:53","title":"Technikai hibák miatt vannak fennakadások a Liszt Ferenc Repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a204347d-a966-4493-9d8c-d977a7f18799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai egyetem kutatói olyan eszközt gyártottak, amely képes megzavarni a közelében lévő okoseszközök mikrofonjait. A karkötőre emlékeztető szerkezet gyártója szerint fillérekből kihozható.","shortLead":"Egy amerikai egyetem kutatói olyan eszközt gyártottak, amely képes megzavarni a közelében lévő okoseszközök...","id":"20200217_karkoto_hallgatozas_mikrofon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a204347d-a966-4493-9d8c-d977a7f18799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2175bd-62ed-4a1d-9e88-1f567296f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_karkoto_hallgatozas_mikrofon","timestamp":"2020. február. 17. 18:03","title":"Ezzel a 6200 forintos karkötővel minden hallgatózó mikrofon elnémítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Hiába vett vissza a korábbi évek harcias hangneméből a magyar külügyminisztérium, az új kijevi kormány sem akar változtatni az ukrán nyelvtörvényen, ami a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint súlyosan korlátozza a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogát és végső soron a nemzeti kultúrája elsorvadásához vezet.","shortLead":"Hiába vett vissza a korábbi évek harcias hangneméből a magyar külügyminisztérium, az új kijevi kormány sem akar...","id":"202007__magyarukran_konfliktus__kisebbsegi_oktatas__mta__nyelvcsapas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d2eb1f-6114-4abb-95a9-f023de79b93c","keywords":null,"link":"/360/202007__magyarukran_konfliktus__kisebbsegi_oktatas__mta__nyelvcsapas","timestamp":"2020. február. 19. 09:05","title":"A kárpátaljai magyar gimnazistákon nem sokat segített a diplomáciai hadviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Vagy talán még a címben feltettnél is fontosabb kérdés: hogyan hozhatjuk létre, és mit tehetünk ezért vezetőként? ","shortLead":"Vagy talán még a címben feltettnél is fontosabb kérdés: hogyan hozhatjuk létre, és mit tehetünk ezért vezetőként? ","id":"20200218_Mirol_lehet_felismerni_egy_modern_vallalatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f81866-a6d6-4774-aead-eed779035e1a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200218_Mirol_lehet_felismerni_egy_modern_vallalatot","timestamp":"2020. február. 18. 14:15","title":"Miről lehet felismerni egy modern vállalatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea596b94-49ba-4ad7-8af9-51910f72ea1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt állt be az M0-s út Dunakeszi és a Lupa-sziget környékén, csak lépésben lehet haladni.","shortLead":"Baleset miatt állt be az M0-s út Dunakeszi és a Lupa-sziget környékén, csak lépésben lehet haladni.","id":"20200219_Tobb_kilometeres_a_torlodas_az_M0s_ut_eszaki_reszen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea596b94-49ba-4ad7-8af9-51910f72ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995d2700-254b-4657-bf84-eab3e2267fc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Tobb_kilometeres_a_torlodas_az_M0s_ut_eszaki_reszen","timestamp":"2020. február. 19. 07:58","title":"Több kilométeres a torlódás az M0-s út északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocskai Péterre 2018 novemberében szabtak ki jogerős börtönbüntetést, de még nem vonult be. A 2014-es választáskor Orbán Viktor miniszterelnök nála kávézott.","shortLead":"Bocskai Péterre 2018 novemberében szabtak ki jogerős börtönbüntetést, de még nem vonult be. A 2014-es választáskor...","id":"20200218_ader_janos_kegyelem_bocskai_peter_jogeros_bortonbuntetes_bocskai_peter_orban_viktor_kampanyvideo_2014","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eafc01f-b921-4b65-afd9-b72d5c7da80c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_ader_janos_kegyelem_bocskai_peter_jogeros_bortonbuntetes_bocskai_peter_orban_viktor_kampanyvideo_2014","timestamp":"2020. február. 18. 06:57","title":"Ádertől remél kegyelmet Orbán vendéglátója, aki azóta sem vonult börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió forintból építették. A csúszdákat az önkormányzati választások előtt adták át, akkor többeket baleset is ért.","shortLead":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió...","id":"20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f66dd0-ac29-4dfc-a596-243f2782be63","keywords":null,"link":"/elet/20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","timestamp":"2020. február. 18. 14:47","title":"Ismét sérülést okozott a választások előtt átadott óriáscsúszda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]