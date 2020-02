Repülő gázpalack ölt meg egy járókelőt Sydneyben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edca67dc-675b-43ad-9ec1-ad8a42c87ac3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Biztosnak tűnik, hogy már sohasem lesz olyan szoros a kapcsolat Nyugat-Európa és az USA között, mint néhány évvel ezelőtt volt – ez volt az egyik fő üzenete a hét végi Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciának. A másik pedig az, hogy az EU szinte minden kérdésben megosztott, és nemcsak azt nem tudja eldönteni, miképpen viselkedjen Kínával, hanem azt sem, hogyan bánjon a közös értékeket sutba dobó magyar és lengyel kormánnyal.","shortLead":"Biztosnak tűnik, hogy már sohasem lesz olyan szoros a kapcsolat Nyugat-Európa és az USA között, mint néhány évvel...","id":"20200217_Valos_kepet_adott_a_muncheni_biztonsagi_konferencia__megosztott_Nyugat_magaval_vitatkozo_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edca67dc-675b-43ad-9ec1-ad8a42c87ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874bc9cd-a310-4811-9e3c-f658667d3e28","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Valos_kepet_adott_a_muncheni_biztonsagi_konferencia__megosztott_Nyugat_magaval_vitatkozo_EU","timestamp":"2020. február. 17. 14:33","title":"Orbán Viktorra is kitér a müncheni biztonságpolitikai jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné teszi a lakosság számára az internetet. ","shortLead":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné...","id":"202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b876b4ac-9da9-40ab-9ada-223531fbf66c","keywords":null,"link":"/360/202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","timestamp":"2020. február. 18. 16:00","title":"Van, ahol tüntetések, máshol érettségi miatt kapcsolja le a kormány a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd","c_author":"","category":"360","description":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is elrepíthetik a Marsra.","shortLead":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is...","id":"20200219_Elektromos_bakteriumok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216046f-8142-4797-923f-a3381bf76ecf","keywords":null,"link":"/360/20200219_Elektromos_bakteriumok","timestamp":"2020. február. 19. 10:05","title":"Nem beszélnek a levegőbe, abból áramot termelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","shortLead":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","id":"20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bb8c9d-3e1e-4f3d-b0c8-f47da204aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","timestamp":"2020. február. 19. 07:56","title":"A bírók fizetése emelkedett, az igazságügyi alkalmazottak többségére azonban nem gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A turistákat a fű érdekli, a helyieket pedig az, hogy ne legyen annyi betépett idegen a városban. Nehéz feladat előtt a polgármester. ","shortLead":"A turistákat a fű érdekli, a helyieket pedig az, hogy ne legyen annyi betépett idegen a városban. Nehéz feladat előtt...","id":"20200219_Elveszitheti_egyik_legnagyobb_vonzerejet_Amszterdam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3e313-8df7-415a-abeb-951109d1bbb4","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Elveszitheti_egyik_legnagyobb_vonzerejet_Amszterdam","timestamp":"2020. február. 19. 11:38","title":"Marihuána és prostituáltak – elveszítheti vonzereje egy részét Amszterdam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez. A miniszterelnök napokkal korábban jelentette be, hogy a kormány erre készül.","shortLead":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez...","id":"20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca85df7d-3e97-40d9-b334-00776b500866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","timestamp":"2020. február. 18. 18:37","title":"Klímavédelmi akcióterv: a jelek szerint a kormány épp csak az érintettekkel nem egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem dobják el a fiatalok a multikultit a hazafias vetélkedő hatására, akkor már tényleg nem tudjuk, mire lehet szükségük.","shortLead":"Ha nem dobják el a fiatalok a multikultit a hazafias vetélkedő hatására, akkor már tényleg nem tudjuk, mire lehet...","id":"20200219_vetelkedo_hazafias_simicsko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247b922f-e18d-4474-807e-dc0cfc67f8ce","keywords":null,"link":"/elet/20200219_vetelkedo_hazafias_simicsko","timestamp":"2020. február. 19. 13:30","title":"Megértette a kormány, mi kell a mai fiataloknak: országos vetélkedő a hazafias értékekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fedélzeten lévők három órán át még innivalót sem tudtak vásárolni.","shortLead":"A fedélzeten lévők három órán át még innivalót sem tudtak vásárolni.","id":"20200218_ryanar_ferihegy_repuloter_veszteglo_repulogep_gran_canaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2b4a1d-dcdd-427d-b67b-217bc8600c53","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_ryanar_ferihegy_repuloter_veszteglo_repulogep_gran_canaria","timestamp":"2020. február. 18. 15:31","title":"Hat órán át vesztegelt egy gép Ferihegyen, az utasokat nem engedték leszállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]