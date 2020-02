Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két szlovén a fertőzés ellenére egyelőre tünetmentes, egy Japán kórházba kerültek.","shortLead":"A két szlovén a fertőzés ellenére egyelőre tünetmentes, egy Japán kórházba kerültek.","id":"20200220_Ket_szloven_megfertozodott_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88918a8-1fd1-4b76-89e2-d93618f4016a","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Ket_szloven_megfertozodott_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 20. 17:18","title":"Két szlovén megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63101205-8cb1-44e5-9ce3-9285c75f8ecf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A panamai elnök tiltakozott, amiért az Európai Unió adózási szempontból nem együttműködő országnak nyilvánította hazáját.","shortLead":"A panamai elnök tiltakozott, amiért az Európai Unió adózási szempontból nem együttműködő országnak nyilvánította...","id":"20200219_Panama_EU_adozas_feketelistara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63101205-8cb1-44e5-9ce3-9285c75f8ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ff14bf-5826-4193-8e6b-86bd88ae0c1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Panama_EU_adozas_feketelistara","timestamp":"2020. február. 19. 05:26","title":"Panama elnöke szerint az EU a hibás, amiért az országa visszakerült az adózási feketelistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közleményükben arra nem adtak magyarázatot, hogy miért csak órák utána adtak inni az utasoknak, akkor is csak pénzért. ","shortLead":"Közleményükben arra nem adtak magyarázatot, hogy miért csak órák utána adtak inni az utasoknak, akkor is csak pénzért. ","id":"20200218_Elnezest_kert_a_Ryanair_a_Ferihegyen_veszteglo_utasoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a8ae0f-0a28-48c9-a3ef-23ad3743b9c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Elnezest_kert_a_Ryanair_a_Ferihegyen_veszteglo_utasoktol","timestamp":"2020. február. 18. 21:45","title":"Elnézést kért a Ryanair a Ferihegyen veszteglő utasoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft minden új Windows-funkció bevezetésekor megígéri, hogy jobbá teszi a frissítéseket. Ez a jelek szerint még várat magára.","shortLead":"A Microsoft minden új Windows-funkció bevezetésekor megígéri, hogy jobbá teszi a frissítéseket. Ez a jelek szerint még...","id":"20200220_windows_10_frissites_KB4532693_update_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c436a33-2737-4c40-a8a2-0d320e8d755b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_windows_10_frissites_KB4532693_update_hiba","timestamp":"2020. február. 20. 08:33","title":"Nagy gond van a Windows 10 legutolsó frissítésével, ne telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve kormányfők csütörtökre összehívott rendkívüli tanácskozásán – mondta Angela Merkel csütörtökön Berlinben, aki szerint azt is tudomásul kell venni, hogy a tagországi kormányok ugyan fontosak, és meg kell állapodniuk egymással a költségvetésről, \"de nem csak ők vannak a világon\".\r

","shortLead":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve...","id":"20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b00354b-4f9a-4cb3-bbe1-d5e4acc68d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","timestamp":"2020. február. 19. 16:17","title":"Merkel szavai után szinte biztosan kemény csatára számíthat Orbán Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","shortLead":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","id":"20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5225cee9-016b-406d-b0d7-9aebd377b689","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","timestamp":"2020. február. 20. 20:10","title":"A hazafias vetélkedő mellett karate órákkal nevelné a diákokat Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs hatásköre állást foglalni a NAT ügyében – válaszolta Szél Bernadettnek az alapvető jogok biztosa. ","shortLead":"Nincs hatásköre állást foglalni a NAT ügyében – válaszolta Szél Bernadettnek az alapvető jogok biztosa. ","id":"20200220_szel_bernadett_nemzeti_alaptanterv_ajbh_kozma_akos_ombudsman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8024d27d-979e-4dd7-b91e-66adffe3c65b","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_szel_bernadett_nemzeti_alaptanterv_ajbh_kozma_akos_ombudsman","timestamp":"2020. február. 20. 10:55","title":"A NAT-ról kérdezte az ombudsmant, nem kapott egyértelmű választ Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem alkotmányban garantált jog, hogy egy céggel szerződést kössön a kormány, hanem kiváltság, így a kongresszus jogosan tilthatja el a szövetségi intézményeket a Huawei-termékek vásárlásától - ezzel utasították el a Huawei perkeresetét.","shortLead":"Nem alkotmányban garantált jog, hogy egy céggel szerződést kössön a kormány, hanem kiváltság, így a kongresszus jogosan...","id":"20200219_Dontott_a_birosag_jogosan_tiltotta_meg_az_amerikai_kongresszus_Huaweitermekek_vasarlasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253526ad-d763-4bcb-a3b8-09eb3b7d7e5d","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Dontott_a_birosag_jogosan_tiltotta_meg_az_amerikai_kongresszus_Huaweitermekek_vasarlasat","timestamp":"2020. február. 19. 06:06","title":"Döntött a bíróság: jogosan tiltotta meg az amerikai kongresszus Huawei-termékek vásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]