Tizennyolc évet kapott a két újszülöttjét megfojtó sárkeresztúri nő

[{"available":true,"c_guid":"9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évi 15 millió forintot vár a főváros attól, hogy újra lesz kerékbilincselés.","shortLead":"Évi 15 millió forintot vár a főváros attól, hogy újra lesz kerékbilincselés.","id":"20200219_kerekbilincs_budapest_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefe2182-85dc-4efc-a72e-e13ed98eeb27","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_kerekbilincs_budapest_auto","timestamp":"2020. február. 19. 09:37","title":"Újra kerékbilincset raknának Budapesten a szabálytalanul parkoló autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Los Angeles értékrendjével nem összeegyeztethető, hogy elefántok vagy zsiráfok színesítsék a bulikat.","shortLead":"Los Angeles értékrendjével nem összeegyeztethető, hogy elefántok vagy zsiráfok színesítsék a bulikat.","id":"20200219_Nem_lehetnek_vadallatok_a_hollywoodi_partikon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81603f0-497d-4fb9-9719-9c336bdf0d13","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Nem_lehetnek_vadallatok_a_hollywoodi_partikon","timestamp":"2020. február. 19. 13:39","title":"Hollywood nem tűri tovább a partizsiráfokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki Csőzik László szerint a helyi kézicsapat finanszírozása óriási pénz, nekik nincs ennyijük. De a felcsúti milliárdos akár ebben is segíthetne.","shortLead":"Az ellenzéki Csőzik László szerint a helyi kézicsapat finanszírozása óriási pénz, nekik nincs ennyijük. De a felcsúti...","id":"20200220_erd_csozik_laszlo_meszaros_lorinc_kezilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae320939-25b1-40e9-a3ad-82d4a3d37c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_erd_csozik_laszlo_meszaros_lorinc_kezilabda","timestamp":"2020. február. 20. 09:07","title":"Érd polgármestere pénzt kér Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcdd494-c0f9-4db5-a5db-a1c298501e7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszer annyi kalóriát égethet el, ezzel megelőzheti az elhízást és a magas vércukorszintet az, aki nagy vacsora helyett reggelire eszik többet – derítették ki német kutatók.","shortLead":"Kétszer annyi kalóriát égethet el, ezzel megelőzheti az elhízást és a magas vércukorszintet az, aki nagy vacsora...","id":"20200220_boseges_reggeli_kaloria_egetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bcdd494-c0f9-4db5-a5db-a1c298501e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37976b7c-6c8c-4658-8062-d0326cdebab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_boseges_reggeli_kaloria_egetes","timestamp":"2020. február. 20. 07:33","title":"Fontos dolog derült ki a reggeliről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piaci források szerint az MNB figyelmeztette a bankokat, amiért túl magas kamattal hiteleznek egymásnak, és ezzel megdobják a lakossági hitelek jelentős részének törlesztőit is meghatározó mutatót.","shortLead":"Piaci források szerint az MNB figyelmeztette a bankokat, amiért túl magas kamattal hiteleznek egymásnak, és ezzel...","id":"20200219_Reuters_Az_MNB_raszolt_a_bankokra_a_lakashitelek_torlesztoit_is_megdobo_BUBOR_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522a38da-e4b4-45a6-91e4-c5a4e05a81d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Reuters_Az_MNB_raszolt_a_bankokra_a_lakashitelek_torlesztoit_is_megdobo_BUBOR_miatt","timestamp":"2020. február. 19. 14:55","title":"Reuters: Az MNB rászólt a bankokra a lakáshitelek törlesztőit is megdobó BUBOR miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek jogainak biztosával kapcsolatos népszavazási kérdések a választási bizottság szerint, ezért nem hitelesítették őket.","shortLead":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek...","id":"20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50e79f8-2a55-4906-84c5-2d884a7c4bc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","timestamp":"2020. február. 18. 18:33","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Stadia nevű streamingjáték-szolgáltatását eddig PC-ken és a Google Pixel telefonjain lehetett igénybe venni, de most több új eszközre is kiterjesztették a lehetőséget.","shortLead":"A Google Stadia nevű streamingjáték-szolgáltatását eddig PC-ken és a Google Pixel telefonjain lehetett igénybe venni...","id":"20200220_google_stadia_kompatibilis_mobiltelefonok_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d83b3df-8c48-42ad-9431-44b9d81710ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_google_stadia_kompatibilis_mobiltelefonok_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2020. február. 20. 12:03","title":"20-féle androidos telefonra terjeszti ki a Google játékos szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe425d53-64c6-4996-b1dd-0b04e78a1472","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ők nem ismernek exportra termelő kortárs magyar írót. ","shortLead":"Ők nem ismernek exportra termelő kortárs magyar írót. ","id":"20200220_Szepirok_Tarsasaga_Erdekes_elmejatek_azon_merengeni_ki_szamit_magyar_ironak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe425d53-64c6-4996-b1dd-0b04e78a1472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561b9bbe-5de3-4e56-9b41-edd89f961eea","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Szepirok_Tarsasaga_Erdekes_elmejatek_azon_merengeni_ki_szamit_magyar_ironak","timestamp":"2020. február. 20. 11:07","title":"Szépírók Társasága: Érdekes elmejáték azon merengeni, ki számít magyar írónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]