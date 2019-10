Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"014c2562-6394-4c31-ba99-4bd839d32e2c","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Egy szerencsés véletlennek köszönhetően találkozott két öregúrral Hernáth Csaba, akikről végül dokumentumfilmet készített. A Veteránfilm az utolsó két itthon élő II. világháborús magyar vadászpilótáról szól, de korántsem csak egy történelmi film. Első részét ma este láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Egy szerencsés véletlennek köszönhetően találkozott két öregúrral Hernáth Csaba, akikről végül dokumentumfilmet...","id":"20191015_Felszalltam_egy_villamosra_aztan_szembejott_egy_sztori_ami_evekre_rabul_ejtett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014c2562-6394-4c31-ba99-4bd839d32e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d956d-8098-4760-b879-7ab79679953d","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Felszalltam_egy_villamosra_aztan_szembejott_egy_sztori_ami_evekre_rabul_ejtett","timestamp":"2019. október. 15. 06:55","title":"Felszálltam egy villamosra, aztán szembejött egy sztori, ami évekre rabul ejtett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kommentálta, hogy bukásához mennyi köze lehetett a Borkai-ügynek.","shortLead":"Nem kommentálta, hogy bukásához mennyi köze lehetett a Borkai-ügynek.","id":"20191013_Tarlos_Lehet_sok_mindent_mondani_de_nem_erdemes_meselni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec9bfc9-2672-41c7-ad43-9062fc3958f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_Lehet_sok_mindent_mondani_de_nem_erdemes_meselni","timestamp":"2019. október. 13. 22:40","title":"Tarlós: \"Lehet sok mindent mondani, de nem érdemes mesélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","shortLead":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","id":"20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebf1fb1-a86b-445e-ad11-dbdd91285c8e","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","timestamp":"2019. október. 13. 23:54","title":"Alföldi Róbert: Másik világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0405093-213a-469b-bfb4-4a03aa69a4ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"A divatról szóló diskurzusokban népszerű aforizma, hogy az ördög a részletekben rejlik; ideje lehet megbarátkozni a gondolattal, hogy a közeljövőben az ördög és a részletek is átköltöznek a mesterséges intelligenciába (MI).","shortLead":"A divatról szóló diskurzusokban népszerű aforizma, hogy az ördög a részletekben rejlik; ideje lehet megbarátkozni...","id":"201941_stilustanacsadas_afacebookon_ezt_dobta_agep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0405093-213a-469b-bfb4-4a03aa69a4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe54ba2-142b-4561-acf9-d3a0d5207593","keywords":null,"link":"/360/201941_stilustanacsadas_afacebookon_ezt_dobta_agep","timestamp":"2019. október. 14. 16:00","title":"\"Tűrje fel az ingujját!\" – a mesterséges intelligencia megtanulta, kinek mi áll jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","shortLead":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","id":"20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c86ef20-0025-479c-bf77-f86aa813b284","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","timestamp":"2019. október. 14. 17:41","title":"Kim Dzsong Il kedvenc rendezőjének filmjét is bemutatják Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megjött a magyarázat. ","shortLead":"Megjött a magyarázat. ","id":"20191014_NVIelnok_informatikai_atallas_miatt_akadozott_a_Valasztashu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02fe637-89b5-4491-9dda-a55b54965198","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_NVIelnok_informatikai_atallas_miatt_akadozott_a_Valasztashu","timestamp":"2019. október. 14. 00:36","title":"NVI-elnök: informatikai átállás miatt akadozott a Választás.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdasági haszonszerzést, liberális és baloldali politikát említ a Gulyás miniszter nevében válaszoló államtitkár.","shortLead":"Gazdasági haszonszerzést, liberális és baloldali politikát említ a Gulyás miniszter nevében válaszoló államtitkár.","id":"20191015_Gulyas_Gergely_nem_ker_bocsanatot_amiert_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c4725c-e207-4a84-b9e3-d9419c6ade5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Gulyas_Gergely_nem_ker_bocsanatot_amiert_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. október. 15. 11:32","title":"Gulyás Gergely nem kér bocsánatot, amiért „beteg kisgyereknek” nevezte Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a183fb-d664-4016-a966-76cfab6e1598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrációk hét halálos áldozatot követeltek.","shortLead":"A demonstrációk hét halálos áldozatot követeltek.","id":"20191014_megallapodas_tuntetes_ecuador_oslakosok_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99a183fb-d664-4016-a966-76cfab6e1598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60621112-a9dd-4225-917a-374a2b7d6cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_megallapodas_tuntetes_ecuador_oslakosok_kormany","timestamp":"2019. október. 14. 08:29","title":"Vége a véres tüntetéseknek Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]