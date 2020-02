Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még 2004 gyilkoltak meg egy 78 éves nőt és hozzá látogatóba érkező 51 éves lányát.","shortLead":"Még 2004 gyilkoltak meg egy 78 éves nőt és hozzá látogatóba érkező 51 éves lányát.","id":"20200220_Letartoztattak_a_15_evvel_ezelotti_makoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16f4eec-2d0a-4dba-9ffd-bfe9da12deaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Letartoztattak_a_15_evvel_ezelotti_makoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. február. 20. 16:44","title":"Letartóztatták a 15 évvel ezelőtti makói kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot, amely az éjszakába nyúló kétoldalú megbeszéléseken pontosított tagországi álláspontok alapján készülhet.","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot...","id":"20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dbbe64-6bbf-4181-8d06-e6706d90c4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","timestamp":"2020. február. 21. 05:03","title":"Új javaslat bemutatásával folytatódhat az uniós költségvetési vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyolc góllal, 34-26-ra nyert riválisa a MOL-Pick Szeged ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában.","shortLead":"Nyolc góllal, 34-26-ra nyert riválisa a MOL-Pick Szeged ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13...","id":"20200219_szeged_flensburg_kezilabda_bl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dad092-ad45-40fc-bd26-957573dc538e","keywords":null,"link":"/sport/20200219_szeged_flensburg_kezilabda_bl","timestamp":"2020. február. 19. 20:58","title":"Nagy verést kapott a Szeged a Flensburgtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","shortLead":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","id":"20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e468b5e-aef5-4031-96da-644e67945fb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","timestamp":"2020. február. 19. 11:48","title":"A Burger King új reklámját nehogy evés közben nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel ezelőtt. A munka közben volt idő egy érdekes kísérlet elvégzésére is.","shortLead":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel...","id":"20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409cdb24-e5ec-42ec-a676-148173a972cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","timestamp":"2020. február. 19. 09:03","title":"Videó: Jeget dobtak egy 137 méter mély lyukba az Antarktiszon, és furcsa hangot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03d3ff6-ee07-4f95-94a0-cb2a6850f4ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Popszámra balettozva hívják fel a figyelmet az áldozatok kiszolgáltatottságára.","shortLead":"Popszámra balettozva hívják fel a figyelmet az áldozatok kiszolgáltatottságára.","id":"20200220_Videoklippel_kampanyol_a_csaladon_beluli_eroszak_ellen_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03d3ff6-ee07-4f95-94a0-cb2a6850f4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4617aa2-3d91-4641-99e0-a597d0b787a9","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Videoklippel_kampanyol_a_csaladon_beluli_eroszak_ellen_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 20. 17:09","title":"Videóklippel kampányol a családon belüli erőszak ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kapott még engedélyeket a Giro d'Italia a fővárosi önkormányzattól, plusztámogatást pedig már biztosan nem is fog kapni.","shortLead":"Nem kapott még engedélyeket a Giro d'Italia a fővárosi önkormányzattól, plusztámogatást pedig már biztosan nem is fog...","id":"20200219_Giro_kover_kerekpar_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8c495f-dedf-493a-8b7d-bc20fa514031","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Giro_kover_kerekpar_budapest","timestamp":"2020. február. 19. 07:09","title":"Népszava: Kövér László nem engedné, hogy a Parlament előtt menjen el a Giro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nő beismerte a bűncselekményeket. ","shortLead":"A nő beismerte a bűncselekményeket. ","id":"20200220_Tizennyolc_evet_kapott_a_ket_ujszulottjet_megfojto_sarkereszturi_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8cd18b-55a3-4aff-a112-02726b468e84","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Tizennyolc_evet_kapott_a_ket_ujszulottjet_megfojto_sarkereszturi_no","timestamp":"2020. február. 20. 14:42","title":"Tizennyolc évet kapott a két újszülöttjét megfojtó sárkeresztúri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]