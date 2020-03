Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világelső Novak Djokovic nyerte a 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztornát, mivel a szombati döntőben két játszmában felülmúlta Sztefanosz Cicipaszt.\r

\r

","shortLead":"A világelső Novak Djokovic nyerte a 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi...","id":"20200229_Djokovic_a_dontoben_is_megallithatatlan_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a83438-b263-4d71-9a51-654d1a370e62","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Djokovic_a_dontoben_is_megallithatatlan_volt","timestamp":"2020. február. 29. 18:12","title":"Djokovic a döntőben is megállíthatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa, Dietmar Hopp ellen keltek ki. Tiltakozásként a csapatok játékosai nem voltak hajlandóak játszani. ","shortLead":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa...","id":"20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0aa5dc3-fe8a-4d6a-b13f-1c7ea1a4cd17","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","timestamp":"2020. február. 29. 21:42","title":"Botrányt okoztak a szurkolók a Bayern meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A polgármester ígéretet tett a helyzet megoldására, belső eljárás indult egy munkatárs ellen.","shortLead":"A polgármester ígéretet tett a helyzet megoldására, belső eljárás indult egy munkatárs ellen.","id":"20200228_A_kormany_szerint_Mirkoczki_hanyag_volt_haromszaz_milliot_kell_visszafizetnie_Egernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc22b39b-088a-4274-9bbf-f43b2f77d05b","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_A_kormany_szerint_Mirkoczki_hanyag_volt_haromszaz_milliot_kell_visszafizetnie_Egernek","timestamp":"2020. február. 28. 19:52","title":"A kormány szerint Mirkóczki „hanyag” volt, háromszáz milliót kell visszafizetnie Egernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01c3d9-03ee-4b15-8425-c10675bd3706","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Erőteljes nyomással reagált a kormány az egyházi iskolák több mint ezer tanára által aláírt, a NAT-ot kritizáló nyílt levelére, amely a piaristák honlapján jelent meg.","shortLead":"Erőteljes nyomással reagált a kormány az egyházi iskolák több mint ezer tanára által aláírt, a NAT-ot kritizáló nyílt...","id":"20200228_Telefonon_kertek_szamon_az_egyhazi_vezetoket_a_NATot_biralo_nyilt_level_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f01c3d9-03ee-4b15-8425-c10675bd3706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bc133d-7f89-4c20-9607-da989bf11f17","keywords":null,"link":"/360/20200228_Telefonon_kertek_szamon_az_egyhazi_vezetoket_a_NATot_biralo_nyilt_level_miatt","timestamp":"2020. február. 28. 13:30","title":"Telefonon kérték számon az egyházi vezetőket a NAT-ot bíráló nyílt levél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d912af4-ad13-4b40-bac8-d26e90ecc5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 01. 12:05","title":"Thaiföldön és Ausztráliában is meghalt egy-egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467b4546-800b-4684-8161-7fdcfd186375","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dömösi madármentő csapatát egy Somogy megyei községből keresték meg, hogy szedjék le a gólyafészket, mert félnek, hogy a hamarosan érkező vándormadarak koronavírust hoznak magukkal. ","shortLead":"A dömösi madármentő csapatát egy Somogy megyei községből keresték meg, hogy szedjék le a gólyafészket, mert félnek...","id":"20200229_Le_akarjak_verni_a_falu_egyetlen_golyafeszket_mert_rettegnek_a_koronavirustol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=467b4546-800b-4684-8161-7fdcfd186375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b9778-8543-4069-8e06-2510e60a8cd2","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Le_akarjak_verni_a_falu_egyetlen_golyafeszket_mert_rettegnek_a_koronavirustol","timestamp":"2020. február. 29. 10:57","title":"Le akarják verni a falu egyetlen gólyafészkét, mert rettegnek a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","shortLead":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","id":"20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e2efd0-03a3-43cc-ab2b-edbd144c8163","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Áll a forgalom az M4-esen Albertirsánál egy keresztbe fordult kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon tetszett a fideszes Babák Mihálynak a saját poénja.","shortLead":"Nagyon tetszett a fideszes Babák Mihálynak a saját poénja.","id":"20200228_Szarvasi_polgarmester_nem_rakom_a_szamba_az_nonek_jobban_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c252198d-f57e-4f79-ba35-ea70b2b8d2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Szarvasi_polgarmester_nem_rakom_a_szamba_az_nonek_jobban_all","timestamp":"2020. február. 28. 13:13","title":"Szarvasi polgármester: nem rakom a számba, az nőnek jobban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]