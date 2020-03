Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, mert a piacok valós helyzetét tükrözi, hogy a legnagyobb árbevételű cégek fizetik a legtöbb adót.","shortLead":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül...","id":"20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb929d-8b11-40b6-8abd-50ed73f638d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","timestamp":"2020. március. 03. 09:50","title":"A magyar kormány javára döntött az EU Bírósága a Tesco és a Vodafone ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","shortLead":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","id":"20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f080973e-b9c4-4c38-8493-2a1b3a83392d","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","timestamp":"2020. március. 01. 10:57","title":"Egy kínai orvos úgy lett a koronavírus áldozata, hogy meg sem fertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villanyautók piaca elsősorban azért lassult le, mert egyes országokban jelentősen megvágták az állami támogatásokat.","shortLead":"A villanyautók piaca elsősorban azért lassult le, mert egyes országokban jelentősen megvágták az állami támogatásokat.","id":"20200302_nagyon_lelassult_a_villanyautok_ternyerese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8f1f80-9cd1-41d1-b1da-52167f99f027","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_nagyon_lelassult_a_villanyautok_ternyerese","timestamp":"2020. március. 02. 11:21","title":"Nagyon lelassult a villanyautók térnyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő futballhuligánokból szervezte a bűnszervezetét, amely kábítószerrel is kereskedett.","shortLead":"A nő futballhuligánokból szervezte a bűnszervezetét, amely kábítószerrel is kereskedett.","id":"20200301_Budapesten_bujkalt_a_lengyel_kabitoszermaffia_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548558bc-cbee-4a28-901d-993e6a31aa00","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Budapesten_bujkalt_a_lengyel_kabitoszermaffia_vezetoje","timestamp":"2020. március. 01. 11:20","title":"Budapesten bujkált a lengyel kábítószermaffia vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d36e45-6c21-4057-9334-a19b9207b398","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indonézia legaktívabb tűzhányójának 10 éve volt egy nagyobb kitörése, a katasztrófában akkor 353 ember halt meg.","shortLead":"Indonézia legaktívabb tűzhányójának 10 éve volt egy nagyobb kitörése, a katasztrófában akkor 353 ember halt meg.","id":"20200303_merapi_vulkan_indonezia_evakualas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d36e45-6c21-4057-9334-a19b9207b398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d54d11-eae3-430f-b5b3-5bc3d8d5fb72","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_merapi_vulkan_indonezia_evakualas","timestamp":"2020. március. 03. 07:35","title":"Kitört a Merapi vulkán Indonéziában, evakuálják a lakosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában. Horthy Miklós személyi kultusza olyan magasra hágott, hogy később Sztálinon kívül rá is irigykedhetett a kommunista diktátor, Rákosi Mátyás.","shortLead":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában...","id":"202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa09c9d-a816-40a2-acaa-0ea27780b8da","keywords":null,"link":"/360/202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","timestamp":"2020. március. 01. 12:00","title":"Nyakig a világválságban csúszott-mászott Horthy előtt a fél ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik főszereplőt kérdeztük, hogyan találtak egymásra, és miért fontos a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása. ","shortLead":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik...","id":"20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cd3c7d-cc99-4323-8e10-a0ac9061810c","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","timestamp":"2020. március. 02. 18:30","title":"Szükségünk volt egy olyan történetre, ami motiválja a nehéz sorsú gyerekeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce88eed-40a8-4bf1-ab7e-bab868ecfea8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most 34 évesen viszont nyugdíjazták.","shortLead":"Most 34 évesen viszont nyugdíjazták.","id":"20200303_Nyugdijaztak_a_legidosebb_BKVs_Ikarus_buszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce88eed-40a8-4bf1-ab7e-bab868ecfea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b4a7b9-ecce-462b-9204-8635e921e9dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Nyugdijaztak_a_legidosebb_BKVs_Ikarus_buszt","timestamp":"2020. március. 03. 09:06","title":"1986 óta járta az utakat a legidősebb BKV-s Ikarus busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]