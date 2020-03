Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormány hat miniszterének és a kormányfő általános helyettesének tagságával alakított regionális fórumot a kabinet Északkelet-Magyarországon, Debrecen központtal. Bár az érintett négy megye együttműködéséről Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza és Szolnok polgármestere írt alá megállapodást, a fórum munkájában mégsem ők vesznek részt. A négy városvezető közül Miskolcot nem fideszes politikus vezeti.","shortLead":"A kormány hat miniszterének és a kormányfő általános helyettesének tagságával alakított regionális fórumot a kabinet...","id":"20200306_Beindulhat_Debrecen_fovarossa_fejlesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba14fd8-67a9-4f38-9b1b-ca09a7ed7f5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Beindulhat_Debrecen_fovarossa_fejlesztese","timestamp":"2020. március. 06. 16:00","title":"Beindulhat Debrecen fővárossá fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több részletben kapják meg a pénzt, amiből kisajátíthatnak két Hős utcai társasházat is.\r

","shortLead":"Több részletben kapják meg a pénzt, amiből kisajátíthatnak két Hős utcai társasházat is.\r

","id":"20200306_terrorelharitasi_kozpont_epitkezes_hos_utca_kormanyhatarozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bed0bb9-9d51-44b0-baf9-9767cb5dce6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_terrorelharitasi_kozpont_epitkezes_hos_utca_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. március. 06. 07:22","title":"5,5 milliárdból építkezhet a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","shortLead":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","id":"20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa573c9d-c28d-4fdb-bacb-31a16cb37405","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 06. 20:17","title":"Akár felére is csökkentheti járatainak számát a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzemeltető által küldött levél szerint a Pavilonkert nem szégyen-, hanem színfoltja a Városligetnek. ","shortLead":"Az üzemeltető által küldött levél szerint a Pavilonkert nem szégyen-, hanem színfoltja a Városligetnek. ","id":"20200305_pavilonkert_varosliget_liget_projekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca6c41-bfcd-4270-bb2f-dd77d2e22fd9","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_pavilonkert_varosliget_liget_projekt","timestamp":"2020. március. 05. 16:46","title":"Az üzemeltető szerint nem pusztul a 100 milliós városligeti pavilonsor, hanem éppen fejlődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra tartó eszközt.","shortLead":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra...","id":"20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1ef70d-9dbf-4574-9a78-7d901a87449c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","timestamp":"2020. március. 06. 09:35","title":"Megvan a NASA új robotjának a neve, ez is a Marsra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne frissítsék a Windowst. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne...","id":"20200306_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec03b98-1ca3-406a-9321-ca26f228b3de","keywords":null,"link":"/360/20200306_Radar360","timestamp":"2020. március. 06. 08:00","title":"Radar360: Terjed a koronavírus, Putyin és Erdogan békül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem lesznek tartós gazdasági következményei, mert a kínai hatóságok készek támogatni a gazdaságot – véli Andrea Iannelli, a Fidelity International nemzetközi alapkezelő fix kamatozású értékpapírokkal foglalkozó üzletágának befektetési igazgatója.","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem...","id":"20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b627a2-a8e9-47ba-ab2b-dce48e01f194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","timestamp":"2020. március. 06. 06:43","title":"Trump, a koronavírus és a központi bankok mozgatják a piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e884b8de-31d5-4acd-a72f-aae510ef7ee6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszavazta a szenátus is a csomagot. Oltóanyag-kutatásra is jut belőle.","shortLead":"Megszavazta a szenátus is a csomagot. Oltóanyag-kutatásra is jut belőle.","id":"20200305_83_milliard_dollarral_harcol_a_virus_ellen_Amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e884b8de-31d5-4acd-a72f-aae510ef7ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1869646b-0b54-400c-9d8e-a8a66a79c9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_83_milliard_dollarral_harcol_a_virus_ellen_Amerika","timestamp":"2020. március. 05. 22:01","title":"8,3 milliárd dollárral harcol a vírus ellen Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]