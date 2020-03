Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b20cc6-533b-49ee-a0e6-65b33d0d5928","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel kormány fontolóra veszi az oktatás felfüggesztését is, az egyetemeknek azt javasolják, hogy függesszék fel a nemzetközi konferenciákat, a diákcserét.","shortLead":"A lengyel kormány fontolóra veszi az oktatás felfüggesztését is, az egyetemeknek azt javasolják, hogy függesszék fel...","id":"20200310_Lengyelorszagban_betiltjak_a_tomegrendezvenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b20cc6-533b-49ee-a0e6-65b33d0d5928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9c2a4d-95cf-4fd0-af03-30f9f3161604","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Lengyelorszagban_betiltjak_a_tomegrendezvenyeket","timestamp":"2020. március. 10. 14:26","title":"Lengyelországban betiltják a tömegrendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad094a-b6a4-457a-bebb-a747df065ef3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A háztartási gép akkumulátora akár ki is gyulladhat.","shortLead":"A háztartási gép akkumulátora akár ki is gyulladhat.","id":"20200312_porszivo_aldi_akkumulator_gyulladasveszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daad094a-b6a4-457a-bebb-a747df065ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa67ccf9-e178-458c-be01-8564eecccefc","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_porszivo_aldi_akkumulator_gyulladasveszely","timestamp":"2020. március. 12. 11:22","title":"Veszélyes porszívót hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","shortLead":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","id":"20200311_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b58573-8ca3-4f1f-a68b-d5c8bbf3d599","keywords":null,"link":"/sport/20200311_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. március. 11. 23:44","title":"Kiesett a címvédő Liverpool a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem megoldott a lakhatás, a rektorok méltányossággal engedélyezhetik a maradást – tudatta közösségi oldalán a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).","shortLead":"Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem...","id":"20200312_Pentekig_minden_felsooktatasi_kollegiumbol_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9568fd-d301-4be9-bc82-a31524e58598","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Pentekig_minden_felsooktatasi_kollegiumbol_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak","timestamp":"2020. március. 12. 11:44","title":"Péntekig minden felsőoktatási kollégiumból ki kell költözniük a magyar hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","shortLead":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","id":"20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f5537-d7cd-4b35-99da-1116554cb1d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","timestamp":"2020. március. 10. 18:23","title":"Díjmentesen lemondhatóak a koronavírus miatt az Airbnb-foglalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Sassoli a múlt hétvégén Olaszországban volt, úgy döntött, hogy a következő két hétben otthonról fog dolgozni.","shortLead":"David Sassoli a múlt hétvégén Olaszországban volt, úgy döntött, hogy a következő két hétben otthonról fog dolgozni.","id":"20200310_Karantenba_vonult_az_Europai_Parlament_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bfbfcb-d380-4e24-90a2-301a5febb2e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Karantenba_vonult_az_Europai_Parlament_elnoke","timestamp":"2020. március. 10. 14:21","title":"Karanténba vonult az Európai Parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vonuljanak önkéntes karanténba két hétre – javasolta a magyar kormány azoknak, akik hazatérnek a teljesen lezárt Olaszországból. Sok munkavállalónak azonban nem világos, hogy ezt megteheti-e, és ha igen, milyen jogaik vannak. A témában írt korábbi cikkeink alapján ezeket próbáljuk megválaszolni. ","shortLead":"Vonuljanak önkéntes karanténba két hétre – javasolta a magyar kormány azoknak, akik hazatérnek a teljesen lezárt...","id":"20200311_onkentes_karanten_a_kormany_munkaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b787046-e538-4236-886a-3ee90b239298","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_onkentes_karanten_a_kormany_munkaltato","timestamp":"2020. március. 11. 06:00","title":"Hiába küld minket önkéntes karanténba a kormány, ha a munkáltatónk nem engedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c983ee-0aab-412a-a22d-4532a17eecd3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Infografikán mutatjuk a számokat, a kiinduló és a célországokat, a menekültek útvonalait.","shortLead":"Infografikán mutatjuk a számokat, a kiinduló és a célországokat, a menekültek útvonalait.","id":"20200312_Migracios_nyomas_Europa_hatarain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c983ee-0aab-412a-a22d-4532a17eecd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf81af6-dd89-4534-bebf-541de026e531","keywords":null,"link":"/360/20200312_Migracios_nyomas_Europa_hatarain","timestamp":"2020. március. 12. 07:10","title":"Hányan, honnan, mivel? Migrációs válság időzített bombával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]