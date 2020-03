Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki a fertőzés. A gyorsteszt már meg is kapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszeripari felügyelet engedélyét.","shortLead":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki...","id":"20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e7d1f0-fab3-4df1-9927-5fcf8622861d","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","timestamp":"2020. március. 22. 08:53","title":"Koronavírus: Amerikában is fejlesztettek egy gyorstesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik: ez is egyik mutatója annak, hogy Kínában lassan visszatérnek a dolgok a régi kerékvágásba.","shortLead":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik...","id":"20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146c1bf5-9337-4368-85a6-18348a53d264","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","timestamp":"2020. március. 23. 10:03","title":"Ez is bizonyítja, hogy Kínában kezd normalizálódni a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","shortLead":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","id":"20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8adeeb-c9f4-4f70-954a-99ec4f145ab6","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","timestamp":"2020. március. 21. 16:42","title":"Plexivel és rövidebb nyitvatartással védi dolgozóit az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a76a5a9-9022-43f7-933a-eb446c67be42","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összeomlás, visszavonulás, home office, teszt, tűzoltás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a76a5a9-9022-43f7-933a-eb446c67be42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6be448-1c64-451c-a095-0a1c122f7eed","keywords":null,"link":"/360/20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. március. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megrendült, de nem akar úgy élni, mintha itt lenne a vég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","shortLead":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","id":"20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a3a68-2b61-4fad-b61f-fb57a2472b43","keywords":null,"link":"/sport/20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","timestamp":"2020. március. 23. 07:25","title":"Elkerülhetetlenné vált a tokiói olimpia elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a61bc1e-9040-4b79-9e46-a363e24819a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bangladesben, Kambodzsában és Vietnámban már számos gyárat bezártak a Kínából érkező alapanyagok és a világmárkák megrendeléseinek elmaradása miatt.","shortLead":"Bangladesben, Kambodzsában és Vietnámban már számos gyárat bezártak a Kínából érkező alapanyagok és a világmárkák...","id":"20200323_40_millio_ember_veszitheti_el_a_munkajat_a_ruhagyarak_bezarasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a61bc1e-9040-4b79-9e46-a363e24819a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a1899f-87fd-478e-b4f5-9b3c2668ebce","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_40_millio_ember_veszitheti_el_a_munkajat_a_ruhagyarak_bezarasa_miatt","timestamp":"2020. március. 23. 11:20","title":"40 millió ember veszítheti el a munkáját a ruhagyárak bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","shortLead":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20f30c5-17a1-42be-9519-5c82162964e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","timestamp":"2020. március. 23. 07:39","title":"Kínában 43 ezer tünetmentes koronavírus-fertőzött maradhatott ki a hivatalos statisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító, lejáró hivatalos okmányokat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).","shortLead":"Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító...","id":"20200322_Okmanyhiany_most_nem_buntetnek_a_jarmuveken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9fba5-dad0-4fd2-b43e-8e1736b2037f","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Okmanyhiany_most_nem_buntetnek_a_jarmuveken","timestamp":"2020. március. 22. 10:42","title":"Okmányhiány miatt most nem büntetnek a járműveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]