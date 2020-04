Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0fd593f-39df-44f6-8463-1e175be4043c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a társas távolságtartást elrendelő intézkedések jelenleg a leghatékonyabb fegyverek a koronavírussal szemben. A kutatók szerint, ha a social distancinget, mint megoldást az országok figyelmen kívül hagyták volna, akkor akár 40 millió ember is belehalhatna a mostani járványba.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a társas távolságtartást elrendelő intézkedések jelenleg a leghatékonyabb fegyverek...","id":"20200401_Kutatok_szerint_legalabb_20_millio_embernek_a_tarsas_tavolsagtartas_menti_meg_az_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0fd593f-39df-44f6-8463-1e175be4043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911f2422-c72c-40fb-8afd-116f7352be94","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Kutatok_szerint_legalabb_20_millio_embernek_a_tarsas_tavolsagtartas_menti_meg_az_eletet","timestamp":"2020. április. 01. 08:11","title":"Kutatók szerint legalább 20 millió embernek a társas távolságtartás menti meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bűzös durián biztosíthatja többek között a mobilok energiáját a jövőben ausztrál kutatók szerint.","shortLead":"A bűzös durián biztosíthatja többek között a mobilok energiáját a jövőben ausztrál kutatók szerint.","id":"20200330_durian_szaga_mobiltoltes_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2a1f71-e278-4bbb-961e-45c5a355b77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_durian_szaga_mobiltoltes_akkumulator","timestamp":"2020. március. 30. 20:33","title":"Ez a gyümölcs olyan büdös, hogy mobilt lehet tölteni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni: mászkálni, felfedezni és másokkal kikapcsolódni – érvel a játékok mellett Peter Suderman, a The New York Times publicistája.","shortLead":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni...","id":"20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc53ef-bcc2-4b16-aad1-8ef2c2886b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","timestamp":"2020. március. 30. 13:03","title":"Nagyon unja már a bezártságot? Kezdjen el videojátékozni, sokkal jobban fogja magát érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik embertelen körülmények között is helytállnak. A fiút kiengedték a karanténból. ","shortLead":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik...","id":"20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547cc1d6-e3f2-4d94-9be7-4b62cca07b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 15:17","title":"Tojással dobálták meg a karanténba zárt toldys diák nagymamájának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ecbc84-9ce8-4414-831a-237dbb377e37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európai kutatók szerint a vizeletben lévő karbamid lágyítóként is alkalmazható abban a betonszerkezetben, amelyből a majdani holdbázis épülne fel.","shortLead":"Az európai kutatók szerint a vizeletben lévő karbamid lágyítóként is alkalmazható abban a betonszerkezetben, amelyből...","id":"20200330_holdbazis_asztronauta_vizelet_karbamid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1ecbc84-9ce8-4414-831a-237dbb377e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1553fd05-7308-421f-8723-1c37a05bcfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_holdbazis_asztronauta_vizelet_karbamid","timestamp":"2020. március. 30. 17:03","title":"Az űrhajósok vizelete nagyon jól jöhet a holdbázis felépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz óra sem telt el a szavazás után, már hatályba lépett az új törvény.","shortLead":"Tíz óra sem telt el a szavazás után, már hatályba lépett az új törvény.","id":"20200331_felhatalmazasi_torveny_kozlony_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca7ed8c-c9f9-4c87-8bba-29bc9566cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_felhatalmazasi_torveny_kozlony_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 05:13","title":"Hatályba lépett a felhatalmazási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1e5cbf-ee2b-4cc0-9539-dd9c695bcc27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üres szállodák kivilágított ablakain megjelent felirattal mutatja ki szolidaritását Budapest más városok felé.","shortLead":"Az üres szállodák kivilágított ablakain megjelent felirattal mutatja ki szolidaritását Budapest más városok felé.","id":"20200330_szallodak_ablakai_budapest_4u","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1e5cbf-ee2b-4cc0-9539-dd9c695bcc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37833dc9-c21d-4733-8d69-8c3924bcf994","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_szallodak_ablakai_budapest_4u","timestamp":"2020. március. 30. 11:28","title":"Kivilágított ablakaikkal üzennek a világnak a budapesti szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A részben vagy teljesen elektromos hajtású modellek részesedése igen komoly mértékben nőtt.","shortLead":"A részben vagy teljesen elektromos hajtású modellek részesedése igen komoly mértékben nőtt.","id":"20200401_europaban_visszaszoruloban_a_benzines_es_dizelautok_hibrid_elektromos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb94d8a-0751-4d1e-9f0d-aeddbc26715e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_europaban_visszaszoruloban_a_benzines_es_dizelautok_hibrid_elektromos","timestamp":"2020. április. 01. 06:41","title":"Európában visszaszorulóban a benzines- és dízelautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]