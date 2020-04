Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","shortLead":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","id":"20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112629e-933f-4b13-8cf3-ac42435429ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","timestamp":"2020. április. 13. 12:03","title":"Ezek most a legerősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a6bff8-010b-4992-b751-aaaed6413405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Norvégiában az átlagosnál több mint kétszer annyi szexjáték fogyott azóta, hogy a hatóságok a koronavírus-járvány terjedése miatt otthonmaradásra kérték az ország polgárait. Dániában is keresik ezeket a cikkeket, a legkisebb ugrást Svédországban tapasztalták, ott ahol a leglazábbak a korlátozások.\r

","shortLead":"Norvégiában az átlagosnál több mint kétszer annyi szexjáték fogyott azóta, hogy a hatóságok a koronavírus-járvány...","id":"20200412_A_karanten_miatt_jol_fogynak_a_szexjatekok_Skandinaviaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99a6bff8-010b-4992-b751-aaaed6413405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9aa223b-5d9e-4127-8370-b50d6f6c8893","keywords":null,"link":"/elet/20200412_A_karanten_miatt_jol_fogynak_a_szexjatekok_Skandinaviaban","timestamp":"2020. április. 12. 14:28","title":"A karantén miatt jól fogynak a szexjátékok Skandináviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb repülőgép érkezett, ezúttal Shenzenből, a fedélzetén 1 millió 365 ezer maszkkal - írta ki Facebook-oldalára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Újabb repülőgép érkezett, ezúttal Shenzenből, a fedélzetén 1 millió 365 ezer maszkkal - írta ki Facebook-oldalára...","id":"20200412_13_millio_maszk_jott_Kinabol_de_sok_erkezik_holnap_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f99a149-df82-4e78-a82a-0b1131df49d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_13_millio_maszk_jott_Kinabol_de_sok_erkezik_holnap_is","timestamp":"2020. április. 12. 13:55","title":"1,3 millió maszk jött Kínából, de sok érkezik holnap is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új tanulmányban paleontológusok.","shortLead":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új...","id":"20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece7219f-9f40-4b5e-b41c-e287f42b9a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","timestamp":"2020. április. 12. 16:03","title":"29 millió éves béka maradványaira bukkantak Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a07ff-9c3d-40b5-8060-d6f9fda0a521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövető érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.","shortLead":"A feltételezett elkövető érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.","id":"20200413_nemi_eroszak_gyanuja_budapest_rendorseg_elfogas_nigeriai_egyetemista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f12a07ff-9c3d-40b5-8060-d6f9fda0a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1781a40-52b1-45a9-9955-f13431d5d68e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_nemi_eroszak_gyanuja_budapest_rendorseg_elfogas_nigeriai_egyetemista","timestamp":"2020. április. 13. 11:31","title":"Elfogtak egy nigériai egyetemistát, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy szexmunkást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített kórházakat - véli Zacher Gábor.","shortLead":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített...","id":"20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c64b8c-21a4-4055-ba06-ff6a09457be1","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:31","title":"Zacher Gábor: Nagyon komoly hiba az idősotthonok kiürítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzöttek többsége külföldről érkezett.","shortLead":"A fertőzöttek többsége külföldről érkezett.","id":"20200413_Kinaban_tobb_mint_100_koronavirusos_beteget_talaltak_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bba56ae-6d6c-4647-a867-9541499a6385","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Kinaban_tobb_mint_100_koronavirusos_beteget_talaltak_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. április. 13. 10:06","title":"Öt hete nem nőtt annyival Kínában a fertőzöttek száma, mint vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","shortLead":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","id":"20200412_idojaras_husvet_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327faa1f-3d2d-42cf-8014-0fb1af3bb215","keywords":null,"link":"/elet/20200412_idojaras_husvet_vihar","timestamp":"2020. április. 12. 10:03","title":"Napos, meleg vasárnap után viharos húsvéthétfő jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]