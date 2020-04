Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spanyol kutatók szerint érdemes lehet a lábat is megvizsgálni, amikor a koronavírus-fertőzés tünetei után kutatnak az orvosok.","shortLead":"Spanyol kutatók szerint érdemes lehet a lábat is megvizsgálni, amikor a koronavírus-fertőzés tünetei után kutatnak...","id":"20200417_koronavirus_fertozes_megbetegedes_lezio_kiutes_serules_seb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281f7957-ec24-4b58-8a6e-5fd8dbd26f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_koronavirus_fertozes_megbetegedes_lezio_kiutes_serules_seb","timestamp":"2020. április. 17. 10:03","title":"Találtak egy új, bizarr tünetet a lábon, ami koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodnádasdi önkormányzat saját forrásból szerzett be teszteket, így azt már lehet tudni, hogy kikerült a járvány az idősek otthonából.","shortLead":"A borsodnádasdi önkormányzat saját forrásból szerzett be teszteket, így azt már lehet tudni, hogy kikerült a járvány...","id":"20200416_borsodnadasd_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e58f6-f832-4c3f-b187-d7637e99dd7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_borsodnadasd_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 16. 10:32","title":"Pozitív lett több önkormányzati dolgozó vírustesztje is – állítja a borsodnádasdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de a Deutsche Wellének nyilatkozó szakértő szerint ez több problémát is felvet. ","shortLead":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de...","id":"20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4f5207-c025-4e3e-b149-db5a38248045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","timestamp":"2020. április. 17. 16:02","title":"Gyorsíthatja-e a korlátozások enyhítését, ha igazolványt kapnak a gyógyultak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került munkaadók csütörtöktől pályázhatnak a programra.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került munkaadók csütörtöktől pályázhatnak a programra.","id":"20200416_Mar_elerheto_a_munkahelyvedelmi_bertamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2ba39-534f-492e-bac1-2221ea58841e","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Mar_elerheto_a_munkahelyvedelmi_bertamogatas","timestamp":"2020. április. 16. 19:13","title":"Már elérhető a munkahelyvédelmi bértámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1164fcb1-6157-4b82-b3cb-fbf8f85d125e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Klubrádió úgy tudja, hosszú ideje komoly betegséggel küzdött. ","shortLead":"A Klubrádió úgy tudja, hosszú ideje komoly betegséggel küzdött. ","id":"20200417_Meghalt_Tettamanti_Bela_grafikus_karikaturista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1164fcb1-6157-4b82-b3cb-fbf8f85d125e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc09f4a-6762-4889-9055-be6a94b550ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_Meghalt_Tettamanti_Bela_grafikus_karikaturista","timestamp":"2020. április. 17. 13:24","title":"Meghalt Tettamanti Béla grafikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87962ed6-5fc9-4cea-aa84-34fb97d5d60e","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Tíz éve nincs velünk Popper Péter pszichológus, író, tanár. Hogy látta az akkor már és még ellenzékben lévő mai miniszterelnököt? Mit gondolt a nevelésről, az iskoláról, a vallásról vagy a demokráciáról? Könyvein, interjúin, előadásain ma is érdemes elgondolkodni. Felidézünk párat.\r

\r

","shortLead":"Tíz éve nincs velünk Popper Péter pszichológus, író, tanár. Hogy látta az akkor már és még ellenzékben lévő mai...","id":"20200417_Popper_Peter_tanai_Orban_Viktorrol_az_iskolarol_es_a_demokraciarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87962ed6-5fc9-4cea-aa84-34fb97d5d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a4633f-0ada-401a-be01-b4f66d861893","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_Popper_Peter_tanai_Orban_Viktorrol_az_iskolarol_es_a_demokraciarol","timestamp":"2020. április. 17. 17:20","title":"Popper Péter tanai Orbán Viktorról, az iskoláról és a demokráciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy döntött, elhalasztják a május 9-i, győzelem napi díszszemlét és a II. világháborúban aratott szovjet diadal 75. évfordulója alkalmából tervezett többi rendezvényt is.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy döntött, elhalasztják a május 9-i, győzelem napi díszszemlét és a II. világháborúban...","id":"20200416_A_virushelyzet_miatt_elhalasztjak_a_majus_9ei_moszkvai_diszszemlet_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74258697-bd0e-4a0b-8e7b-6cbf85ef3bb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_A_virushelyzet_miatt_elhalasztjak_a_majus_9ei_moszkvai_diszszemlet_is","timestamp":"2020. április. 16. 20:40","title":"A vírushelyzet miatt elhalasztják a május 9-i moszkvai díszszemlét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d769eca-d8fb-4915-b95a-daa259e35c9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő héten, egy virtuális esemény keretében mutat be a Motorola egy prémiumkategóriás okostelefont, várhatóan a Motorola Edge+-t, illetve egy másik telefont is az új márkanév alatt.","shortLead":"A jövő héten, egy virtuális esemény keretében mutat be a Motorola egy prémiumkategóriás okostelefont, várhatóan...","id":"20200417_motorola_edge_telefonok_bejelentese_aprilis_22","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d769eca-d8fb-4915-b95a-daa259e35c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a7467-a060-470e-9646-aeecb3a163db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_motorola_edge_telefonok_bejelentese_aprilis_22","timestamp":"2020. április. 17. 14:03","title":"Jövő héten a Motorola is beléphet az igazi csúcstelefont gyártók közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]