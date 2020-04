Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7259d3c-db9e-4e0b-9424-4c10f8115cc8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200423_Marabu_Feknyuz_Orban_szkafandere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7259d3c-db9e-4e0b-9424-4c10f8115cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06063266-0b92-4b09-b6dc-dd06222d2bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Marabu_Feknyuz_Orban_szkafandere","timestamp":"2020. április. 23. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Orbán szkafandere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A maszkok kötelező viselését viszont lehet, hogy csak 2021-ben függesztik fel.","shortLead":"A maszkok kötelező viselését viszont lehet, hogy csak 2021-ben függesztik fel.","id":"20200422_Majus_15tol_mindenki_szabadon_mozoghat_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd11fc4-abba-4c23-99ac-8609515ba3e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Majus_15tol_mindenki_szabadon_mozoghat_Romaniaban","timestamp":"2020. április. 22. 15:06","title":"Május 15-től mindenki szabadon mozoghat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat összefogásra és a gazdaság zöld újraindítására szólítja fel. ","shortLead":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat...","id":"20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c07e7fb-6eb8-43f7-b591-427ae84cb7b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","timestamp":"2020. április. 22. 11:50","title":"A koronavírus-válságnál is égetőbb vészhelyzetről ír az ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","shortLead":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","id":"20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847cfb68-0e2f-484d-a0fd-cff470d75fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","timestamp":"2020. április. 23. 07:59","title":"1400 lóerős elektromos gyorsulási autó lett a Ford Mustangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia kormány arra kérte az Apple-t, tegyék lehetővé, hogy az iPhone-okon a háttérben is rendesen fusson a Bluetooth. Segítség helyett falakba ütköztek.","shortLead":"A francia kormány arra kérte az Apple-t, tegyék lehetővé, hogy az iPhone-okon a háttérben is rendesen fusson...","id":"20200421_apple_koronavirus_nyomonkovetes_franciaorszag_bluetooth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b619ade-87bf-4261-9b7f-a3889b184ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_apple_koronavirus_nyomonkovetes_franciaorszag_bluetooth","timestamp":"2020. április. 21. 15:03","title":"Beintett a franciáknak az Apple, nem segítenek az iPhone-osok nyomon követésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett április 5-én volt utoljára dolgozni a közmédia Kunigunda útjai székházában.\r

","shortLead":"Az érintett április 5-én volt utoljára dolgozni a közmédia Kunigunda útjai székházában.\r

","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_mtva_szekhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7599bd-5a95-4dd7-9926-ede810bf9a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_mtva_szekhaz","timestamp":"2020. április. 22. 07:38","title":"Koronavírusos a MTVA egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99251601-c426-4d33-a0e7-e9e3e446224d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyven-ötvenmillió forintos autóhoz még hozzá lehet csapni egy közel 2 millió forintos kerékpárt is.","shortLead":"A negyven-ötvenmillió forintos autóhoz még hozzá lehet csapni egy közel 2 millió forintos kerékpárt is.","id":"20200422_Stilusban_passzolo_brigat_is_kinalnak_a_BMW_8as_kupehoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99251601-c426-4d33-a0e7-e9e3e446224d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4c27d-d399-46f0-b535-ab5a250b5a18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_Stilusban_passzolo_brigat_is_kinalnak_a_BMW_8as_kupehoz","timestamp":"2020. április. 22. 13:59","title":"Stílusban passzoló bringát is kínálnak a BMW 8-as kupéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1be0439-fa5a-4d00-a20c-f5226ec555ee","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"Sorakoznak a segítségre szoruló államok, de közös politikáról szó sincs. Mi lesz így a közös pénzzel?","shortLead":"Sorakoznak a segítségre szoruló államok, de közös politikáról szó sincs. Mi lesz így a közös pénzzel?","id":"20200422_Elviszie_a_virus_az_eurot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1be0439-fa5a-4d00-a20c-f5226ec555ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cbf34e-d2c3-4814-b976-2d923840394f","keywords":null,"link":"/360/20200422_Elviszie_a_virus_az_eurot","timestamp":"2020. április. 22. 13:00","title":"Elviszi-e a vírus az eurót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]