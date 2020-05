Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","shortLead":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","id":"20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fe6944-9b32-4fcd-a08f-c124b55c5bdb","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","timestamp":"2020. május. 06. 10:40","title":"A BMW elhalasztja a debreceni üzemének építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már 257 ezer fölé emelkedett a halálos áldozatok száma. Olvassa el itt a legfontosabb híreket a járványról percről percre.","shortLead":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már...","id":"20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dab1fe-afd9-4f60-9992-2134d0a755e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 06. 07:55","title":"Már 373 áldozata van a járványnak Magyarországon, 3,66 millió fertőzött világszerte – koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","id":"20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7269e0ef-e048-49aa-99e9-67be076bfdc2","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","timestamp":"2020. május. 05. 09:19","title":"Koronavírusban meghalt a legkülönösebb punkhős, Dave Greenfield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az elnök politikai kérdést csinál a járványból, de Törökország a koronavírussal legfertőzöttebb államok közé emelkedett, miközben évek óta tartó gazdasági és politikai krízissel küzd.","shortLead":"Az elnök politikai kérdést csinál a járványból, de Törökország a koronavírussal legfertőzöttebb államok közé...","id":"202018__erdogani_jarvanykezeles__sajatos_lepesek__penzugyi_valsag__torok_gyogymod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a053cb64-f0de-4fdb-89e7-259df17b9b3c","keywords":null,"link":"/360/202018__erdogani_jarvanykezeles__sajatos_lepesek__penzugyi_valsag__torok_gyogymod","timestamp":"2020. május. 05. 11:00","title":"Erdogan faeperszirupja ide vagy oda, a koronavírus csődbe viheti Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három cég pályázott a kivitelezésre, a nyertessel már aláírták a szerződést.","shortLead":"Három cég pályázott a kivitelezésre, a nyertessel már aláírták a szerződést.","id":"20200506_nmhh_kozpont_kozbeszerzes_grabarics_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fb04a-9657-4ef3-8ebe-549a304ee7c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_nmhh_kozpont_kozbeszerzes_grabarics_kft","timestamp":"2020. május. 06. 12:30","title":"Tizenhat milliárd forintért épül a médiahatóság új központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b25a07-33e4-4570-b413-14580370c39d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A retró divathullám jegyében fogant Fiat 126 koncepcióautó meghajtásáról villanymotor gondoskodik.","shortLead":"A retró divathullám jegyében fogant Fiat 126 koncepcióautó meghajtásáról villanymotor gondoskodik.","id":"20200505_kispolszki_2020_modern_valtozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4b25a07-33e4-4570-b413-14580370c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aa3953-f4e9-40c2-a5b6-16a138b69814","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_kispolszki_2020_modern_valtozat","timestamp":"2020. május. 05. 09:21","title":"Így mutatna a jó öreg Kispolszki 2020-as változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé teszi online szótárait a Maxim Könyvkiadó.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé...","id":"20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d500885a-85c2-4a91-98c2-e86f4c056449","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","timestamp":"2020. május. 05. 12:03","title":"6 nyelv oda-vissza szótárához férhet hozzá ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Másfélszeresére nőtt Olaszországban a márciusi halálozási szám az átlagoshoz képest. Tízezernél is több ember lehetett, akiknek a halálát az ellátórendszer leterheltsége okozhatta, vagy koronavírusos lehetett, de nem tesztelték.","shortLead":"Másfélszeresére nőtt Olaszországban a márciusi halálozási szám az átlagoshoz képest. Tízezernél is több ember lehetett...","id":"20200504_olaszorszag_halalozasok_Covid19_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5ddd2-08fd-471c-b272-dcac2d9ca2ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_olaszorszag_halalozasok_Covid19_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 19:05","title":"Majdnem kétszer annyival nőtt az olaszországi halálozások száma, mint ahányan hivatalosan a Covid-19-be haltak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]