[{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingyenesen kellene átengedni a meghatározott közterületeket az augusztus 20-i ünnep szervezőjének. ","shortLead":"Ingyenesen kellene átengedni a meghatározott közterületeket az augusztus 20-i ünnep szervezőjének. ","id":"20200517_Ujabb_javaslattal_korlatozna_a_fovaros_jogait_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b26e2a-9aeb-4d94-9cb8-9b571d34872f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Ujabb_javaslattal_korlatozna_a_fovaros_jogait_a_kormany","timestamp":"2020. május. 17. 10:23","title":"Újabb javaslattal korlátozná a főváros jogait a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos testhőmérsékletet mértek a miniszterelnöknél. A műsorban az a tétel is elhangzik, hogy azért fogjuk megúszni ezt a válságot is, mert Orbán Viktornak mindig szerencséje van. ","shortLead":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos...","id":"20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb92a6a-2207-4b91-a9e4-5b9d6a7f8c7d","keywords":null,"link":"/360/20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","timestamp":"2020. május. 17. 11:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor gyíkember vagy Tom Hardy a Batmanből? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan fertőzöttek száma.","shortLead":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87dc2f3-ce11-460f-9a8c-0469d62b2f33","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","timestamp":"2020. május. 16. 20:12","title":"Olaszország nyitásra készül, de Lombardiában még emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","id":"20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6877094d-4a6d-46c0-a5f9-92c5d350436a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","timestamp":"2020. május. 18. 16:15","title":"Kásler: 24 dolgozó fertőződött meg a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásokban még egy sem.","shortLead":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított...","id":"20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb1578f-66b7-4554-95b3-063f66f66a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","timestamp":"2020. május. 18. 13:34","title":"Csak tanúként hallgatták ki eddig Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült, az országban rendszerszintű doppingolás folyt.","shortLead":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült...","id":"20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9838c385-4c21-4c13-8e52-a0693550f087","keywords":null,"link":"/sport/20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","timestamp":"2020. május. 17. 14:34","title":"Csak három orosz atlétának engedélyezték, hogy semleges színekben indulhasson az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37bcbd7-9c8f-4421-83fd-6eac9c69ec69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt más lesz a tévés ősz, mint megszoktuk.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt más lesz a tévés ősz, mint megszoktuk.\r

\r

","id":"20200518_A_virus_betett_a_TV2_tavalyi_legsikeresebb_musoranak_is_akar_el_is_maradhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e37bcbd7-9c8f-4421-83fd-6eac9c69ec69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3494d5b8-1359-4743-a8ec-8c4e47ea1deb","keywords":null,"link":"/elet/20200518_A_virus_betett_a_TV2_tavalyi_legsikeresebb_musoranak_is_akar_el_is_maradhat","timestamp":"2020. május. 18. 08:47","title":"A vírus betett a TV2 egyik legsikeresebb műsorának is, akár el is maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","shortLead":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","id":"20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8519ada4-698c-40a4-821b-4c5bb1d44be1","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","timestamp":"2020. május. 17. 08:34","title":"Robbanás után óriási lángcsóva csapott ki egy Los Angeles-i raktárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]