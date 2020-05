Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","shortLead":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","id":"20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67ad6a-df72-4638-90b1-287219781cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","timestamp":"2020. május. 22. 07:59","title":"A koronavírus végezhet 2019 majdnem Év Autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25d4699-c1a5-447a-be84-002f0c394a90","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leköszönő Becsei András alelnökként folytatja.\r

","shortLead":"A leköszönő Becsei András alelnökként folytatja.\r

","id":"20200522_Az_Erste_Bank_vezerigazgatoja_lett_a_Magyar_Bankszovetseg_uj_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25d4699-c1a5-447a-be84-002f0c394a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c76fd2b-78e9-4122-836d-aa135324ff60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_Az_Erste_Bank_vezerigazgatoja_lett_a_Magyar_Bankszovetseg_uj_elnoke","timestamp":"2020. május. 22. 15:17","title":"Jelasity Radován lett a Magyar Bankszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést azzal indokolja, hogy Oroszország nem tartotta tiszteletben az egyezményben foglaltakat. ","shortLead":"A döntést azzal indokolja, hogy Oroszország nem tartotta tiszteletben az egyezményben foglaltakat. ","id":"20200521_trump_nyilt_egbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac1bbda-ec43-4126-96f4-091f7e179e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_trump_nyilt_egbolt","timestamp":"2020. május. 21. 21:05","title":"Trump újabb nemzetközi egyezményt rúg fel, kormánya kilép a Nyitott Égbolt szerződésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4affeeb-a193-4cb8-a014-ca6f9687c610","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple, Qualcomm, Cisco – csak pár név, amely felkerülhet a Kína által megbízhatatlannak ítélt vállalatok nevét tartalmazó listára. Nem véletlen az időzítés, mint ahogy az sem, hogy olyan cégekről van szó, amelyek több szálon is kötődnek az ázsiai nagyhatalomhoz.","shortLead":"Apple, Qualcomm, Cisco – csak pár név, amely felkerülhet a Kína által megbízhatatlannak ítélt vállalatok nevét...","id":"20200523_kinai_megbizhatatlansagi_lista_apple_cisco_qualcomm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4affeeb-a193-4cb8-a014-ca6f9687c610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad967f0-3d5a-4d22-bcab-96ad2bb3be95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_kinai_megbizhatatlansagi_lista_apple_cisco_qualcomm","timestamp":"2020. május. 23. 11:03","title":"Kína fenyeget: blokkolja az Apple-t, a Qualcommot, a Boeinget, a Ciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt. Csak olyan hűtő- és fűtőberendezések üzemeltethetők a vendégtérben, amelyek külső levegő beszívásával működnek, vagy UV-sterilizáló technológiával vannak felszerelve.","shortLead":"A járvány miatt. Csak olyan hűtő- és fűtőberendezések üzemeltethetők a vendégtérben, amelyek külső levegő beszívásával...","id":"20200522_vendeglatohely_ventilator_tiltas_legkondicionalo_legkondi_klima_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be1ce3f-ad62-4d78-a349-03f35b78410f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_vendeglatohely_ventilator_tiltas_legkondicionalo_legkondi_klima_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 18:15","title":"Nem csak a klímát, a ventilátorokat is betiltották a vendéglátóhelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"9 millió ügyfél adata szivárgott ki, több mint kétezer hitelkártyáról is információkat szereztek a hackerek.","shortLead":"9 millió ügyfél adata szivárgott ki, több mint kétezer hitelkártyáról is információkat szereztek a hackerek.","id":"20200522_easyjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b01ac3-ea75-4ceb-9a42-7fdd4fececf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_easyjet","timestamp":"2020. május. 22. 19:40","title":"Kibertámadás az EasyJetnél: nem kártalanítja az utasokat a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03080db2-0589-45cd-a36d-7529cb2167fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elfeledett afganisztáni szovjet háború filmre vitt végnapjai, egy felújított filmtörténeti klasszikus és egy őszinte beszélgetés a HVG ajánlójában.","shortLead":"Az elfeledett afganisztáni szovjet háború filmre vitt végnapjai, egy felújított filmtörténeti klasszikus és egy őszinte...","id":"202021_hazi_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03080db2-0589-45cd-a36d-7529cb2167fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e96b4-cddf-4168-a58e-1099554875a0","keywords":null,"link":"/360/202021_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 22. 14:00","title":"Száz év után is borzongató az első igazi horrorfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72abe931-757a-4294-bc3e-99c29fa237c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megfosztották Michelin-csillagától az Im Schiffchen nevű düsseldorfi éttermet Jean-Claude Bourgueil sztárszakács rasszista kijelentése miatt.","shortLead":"Megfosztották Michelin-csillagától az Im Schiffchen nevű düsseldorfi éttermet Jean-Claude Bourgueil sztárszakács...","id":"20200522_Bukta_a_Michelincsillagat_etterem_a_sef_rasszista_megnyilvanulasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72abe931-757a-4294-bc3e-99c29fa237c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069a8ef8-fb52-426e-bba0-b9158694089e","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Bukta_a_Michelincsillagat_etterem_a_sef_rasszista_megnyilvanulasa_miatt","timestamp":"2020. május. 22. 09:01","title":"Bukta az étterem a Michelin-csillagát a séf rasszista megnyilvánulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]