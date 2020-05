Cikkünk folyamatosan bővül.

Szombatra újabb 35 fertőzöttet regisztráltak, így már 3713 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 6 újabb idős, krónikus beteg hunyt el, az aktív fertőzöttek száma pedig csökkent. Mostanra 482-en haltak meg, azonban 1655-en gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1576 főre csökkent a tegnapi 1615-ről, közülük 670-en budapestiek. Az aktív fertőzöttek harmada, 462 fő igényel kórházi kezelést, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

Az Operatív törzs mai tájékoztatóját Németh Szilárd indította toborzással: kiemelte, hogy a vírussal szembeni védekezés első szakaszát megnyertük, így a második szakaszba léptünk, amelynek a középpontjában a munkahelyteremtés áll. A Honvédség speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatra várja azokat a 18 és 50 év közöttieket, akik elveszítették a munkájukat a járvány miatt. A jelentkezőkre nem vonatkoznak olyan szigorú feltételek, mint a hivatásos katonákra. Egy napi 8 órás, 6 hónapos kiképzés vár a jelentkezőkre s ez idő alatt bruttó 161 ezer forintos illetményt kapnak, emellé pedig egészségügyi és ruházati ellátást is az utazási támogatás mellé. A fél év leteltével pedig visszatérhetnek apolgári munkájukhoz, vagy meghosszabbíthatják a kiképzést.

Ezután Lakatos Tibor folytatta a járványügyi adatokkal a tájékoztatót, és kihangsúlyozta, hogy több a gyógyult Magyarországon, mint az aktív fertőzött. Öt román-magyar hátárátkelőt nyitottak már meg és jövő héten újabbakat terveznek a tranzitforgalom számára.

Ezen felül beszámolt arról is, hogy aki Ausztriából lép be az országból, annak egy 4 napnál nem régebbi molekuláris biológiai tesztet kell bemutatnia (ez az ún. PCR-teszt), és ennek megléte esetén mentesül a 14 napos hatósági házi karantén alól.

Majd Szlávik János infektológus, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa számolt be arról, hogy kiemelten fontos, hogy mivel kezelik a koronavírusos betegeket: eddig a korábban használt gyógyszerek mellett a biológiai terápia és a vérplazma terápia is hasznosnak bizonyult. A 2014 óta használt favipiravir is hatásos a közepesen súlyos betegeknél: a gyógyszer hatására hamarabb tűnik el a vírus a szervezetből és megakadályozza a súlyos lefolyást.

Tovább beszámolt az oltóanyagok kísérleteiről is: három oltóanyaggal is bíztató kísérleteket folytatnak és elmondta azt, hogy bár már nyárra ígértek oltást, vigyázni kell, és nem szabad túlságosan sietni, ugyanis 1966-ban már történt elhibázott kísérleti teszt oltóanyaggal. A főorvos elmondta azt is, hogy a három ígéretes oltóanyagot már ebben a szakaszban is tízmilliós számban gyártják és halmozzák fel, hogy a szükséges engedélyek és sikeres tesztek után azonnal, nagy számban rendelkezésre álljon.

Az Origo kérdésére a kubai gyógyszerek kapcsán a infektológus megerősítette, hogy valóban hatékonyak lehetnek a súlyos eseteknél s bár a peptid még kísérleti kezelés, a biológiai terápiát itthon is alkalmazzuk és hogy a 21, lélegeztetőgépen lévő beteg idős, krónikus betegségekkel küzd. Az Index kérdésére pedig Szlávik János azt is megerősítette, hogy súlyos esetben a koronavírus nem is csak a tüdőt támadja meg, de vérrögök is kialakulhatnak a vírusból kifolyólag és az idegrendszert is károsíthatja - a halálesetek jelentős százaléka is sokszor ebből kifolyólag következnek be.

A hvg.hu ma a következő kérdéseket küldte el az operatív törzsnek:

