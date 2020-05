Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A települések kapják meg a területet.","shortLead":"A települések kapják meg a területet.","id":"20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d7786f-d69b-4d0e-8b08-1b46581c500f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","timestamp":"2020. május. 23. 11:36","title":"Mégsem privatizálják a balatoni kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c627f02-352e-4d26-90a8-1c140ab74993","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár ki is gyulladhat az autója, ha a nyári melegben bent felejti az alkoholos kézfertőtlenítő gélt és az felrobban.","shortLead":"Akár ki is gyulladhat az autója, ha a nyári melegben bent felejti az alkoholos kézfertőtlenítő gélt és az felrobban.","id":"20200523_Meg_veletlenul_se_hagyja_nyaron_a_kocsiban_a_kezfertotlenitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c627f02-352e-4d26-90a8-1c140ab74993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebacb65-6f7c-4568-b4d3-b738c7570b45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Meg_veletlenul_se_hagyja_nyaron_a_kocsiban_a_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. május. 23. 10:10","title":"Még véletlenül se hagyja nyáron a kocsiban a kézfertőtlenítőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt elsőre, mert a futóművet nem tudta leereszteni. Az RTL által bemutatott biztonságikamera-felvételen azonban úgy tűnik, hogy másodszorra már minden rendben volt a szerkezettel.","shortLead":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt...","id":"20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f16a0-8d68-48cc-9a4f-74e8cf9a0d72","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","timestamp":"2020. május. 23. 19:33","title":"Látszik, ahogy a pakisztáni utasszállító a házakra zuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117fed9d-596c-4e33-b621-b4c942e6bf7a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem kerül milliókba, ígéretes új processzora révén mégis kiváló teljesítményt nyújt a tajvani gyártó legújabb hordozható számítógépe. Kipróbáltuk a játékra optimalizált A15-ös Asus TUF laptopot. ","shortLead":"Nem kerül milliókba, ígéretes új processzora révén mégis kiváló teljesítményt nyújt a tajvani gyártó legújabb...","id":"20200523_asus_tuf_gaming_a15_fa506_gamer_notebook_teszt_velemeny_amd_ryzen_4000","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117fed9d-596c-4e33-b621-b4c942e6bf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be94f0ed-2994-4476-8e1d-5d58d5570365","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_asus_tuf_gaming_a15_fa506_gamer_notebook_teszt_velemeny_amd_ryzen_4000","timestamp":"2020. május. 23. 20:00","title":"Elérhetőbb árú izomgép: teszten az Asus új notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott az élete. Barátai nem estek pánikba, és megmentették - számolt be a bátor fiúk tettéről az RTL.","shortLead":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott...","id":"20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e696e9fb-db48-4f5f-affb-53c241a4d081","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","timestamp":"2020. május. 23. 19:25","title":"Kiskamaszok mentették meg cukorbeteg társuk életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki a Cleveland Clinic tanulmányából.","shortLead":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki...","id":"20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a165289-ba9d-40da-bab5-d9c5bc343ec9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","timestamp":"2020. május. 24. 11:03","title":"Kiderült: a koronavírus imádja az ágyneműt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez. Kovács András Péter összeszedte, a hírességek közül kik járnak a veszélyeztetett korban, de az is kiderül, hogy miért veszélyes maszkot viselni egy humoros műsorban. ","shortLead":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez...","id":"20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d1aae-ba10-46a9-b261-667a76020e6f","keywords":null,"link":"/360/20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","timestamp":"2020. május. 22. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán a maszk alatt is \"knightriderezik\", csak nem látjuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) orra alá Kásler Miklós, emberi erőforrásokért felelős miniszter. Most vizsgálat indult az egyik haláleset miatt.\r

","shortLead":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató...","id":"20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf38763-2ebc-4c7b-b967-11e2e4c761ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","timestamp":"2020. május. 24. 13:41","title":"Hiába élcelődött Kásler Miklós, most mégis vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]