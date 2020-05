Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban megint kiderült, hogy kínos és veszélyes tud lenni, ha fehérként kritizálja az ember – látszólag nem faji alapon – a nem fehér embertársait. Kis kultúrharc-körkép kommentháborúval, bónusz kutyasétáltatással.","shortLead":"Az Egyesült Államokban megint kiderült, hogy kínos és veszélyes tud lenni, ha fehérként kritizálja az ember – látszólag...","id":"20200529_A_feher_no_privilegiuma_epp_nagyot_csattan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec015c5-e7fc-4511-836f-9535165d97c5","keywords":null,"link":"/elet/20200529_A_feher_no_privilegiuma_epp_nagyot_csattan","timestamp":"2020. május. 29. 20:00","title":"A fehér nő privilégiuma épp nagyot csattan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt Balatonfüreden.","shortLead":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt...","id":"20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddec65-50fd-4b3e-bfb7-0b5f9c337a74","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","timestamp":"2020. május. 30. 17:57","title":"Hajózni muszáj: megkezdődött a balatoni vitorlás szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített. Az Alkotmánybíróság is csak egy dologban adott neki igazat: a nevét nem kellett volna közölniük a lapoknak. Igaz, emiatt megsemmisített hat kúriai ítéletet.","shortLead":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített...","id":"20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5dcd3e-5830-49f7-8d72-b6cd6e7d9403","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. május. 29. 17:22","title":"Tarsoly Csaba titkárának csak a nevét nem lett volna szabad közzétenni – mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb szerettünk élettörténetének rögzítése különleges közös program is lehet. A téma ritkán – talán túl ritkán – kerül elő, most a Doro svéd szeniortelefon-gyártó hívta fel rá a figyelmet közleményében. A vállalat több olyan emberi és technikai tanácsot összegyűjtött, melyek segíthetik az emlékek megőrzését, átmentését a következő generációk számára.","shortLead":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb...","id":"20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7557a5-2f52-42a8-9904-6b8f339295e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","timestamp":"2020. május. 30. 10:03","title":"Hasznos tanácsok: így rögzítse nagyszülei emlékeit, hogy bármikor visszahallgathassa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73ae89-09cd-42b6-b4cd-d3e57e3dd2ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200529_Azt_a_rezagyujat_Tompos_Katya_milyen_karantenvideot_produkalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae73ae89-09cd-42b6-b4cd-d3e57e3dd2ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168b4253-d1dc-4ddb-a14f-4d2f47d4b6f6","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Azt_a_rezagyujat_Tompos_Katya_milyen_karantenvideot_produkalt","timestamp":"2020. május. 29. 16:19","title":"Azt a rézágyúját, Tompos Kátya milyen karanténvideót produkált!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor","category":"kkv","description":"Több ezer olyan katás egyéni vállalkozó volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét az elmaradó bevételek miatt, aki nem tudta fizetni még az adóját sem, és nincs azon szerencsések között, akiknek három hónapig elengedik a fizetési kötelezettségét. Ez azonban még visszaüthetnek egy esetleges hitelfelvétel, csok támogatás vagy Babaváró hitel igénylése során.","shortLead":"Több ezer olyan katás egyéni vállalkozó volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét az elmaradó bevételek miatt, aki nem...","id":"20200529_Bukhatjak_csokot_es_a_Babavarot_a_tevekenyseguket_ideiglenesen_szunetelteto_egyeni_vallalkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e649bab-d6bd-430c-8a6f-f35e430b4bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Bukhatjak_csokot_es_a_Babavarot_a_tevekenyseguket_ideiglenesen_szunetelteto_egyeni_vallalkozok","timestamp":"2020. május. 29. 13:30","title":"Bukhatják a csokot és a Babavárót a tevékenységüket ideiglenesen szüneteltető egyéni vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","shortLead":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","id":"20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e07216-305c-477b-8378-fc697d73a849","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 31. 08:27","title":"Több mint hatmillió ember koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai elnök, amikor a SpaceX űrhajó ismételt felbocsátási kísérletére Floridába indulva újságíróknak nyilatkozott Washingtonban szombaton.","shortLead":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai...","id":"20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418a9790-e8eb-4782-8ece-ce2bdac3e1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","timestamp":"2020. május. 30. 21:48","title":"Trump szerint a radikális baloldal tehet az erőszakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]