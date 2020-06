Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte egy nemzetközi kutatócsapat a PLoS One című tudományos folyóiratban.","shortLead":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte...","id":"20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4b7573-d11f-44f2-b2c1-ff943c69e1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","timestamp":"2020. június. 14. 10:03","title":"13 500 éves figurára bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9","c_author":"","category":"vilag","description":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","shortLead":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","id":"20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8b0296-1e2b-4073-b427-cee5d01ae1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2020. június. 14. 13:20","title":"Az LMBT „ideológia” rosszabb, mint a kommunizmus a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a447c7a-c69b-4afd-97dc-ae811a0c7b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira begyorsult a szülés, hogy nem értek be a szülőszobára.","shortLead":"Annyira begyorsult a szülés, hogy nem értek be a szülőszobára.","id":"20200612_kecskemet_mentofeljaro_szules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a447c7a-c69b-4afd-97dc-ae811a0c7b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4f47f4-7b28-4861-9a44-0601eda6a620","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_kecskemet_mentofeljaro_szules","timestamp":"2020. június. 12. 20:00","title":"A kecskeméti sürgősségi mentőfeljárójában szülte meg a kisfiát egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaf0fab-7038-4f7e-8df7-a5e8370ba0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák miniszterelnökkel bizniszelt Orbán Viktor.","shortLead":"A szlovák miniszterelnökkel bizniszelt Orbán Viktor.","id":"20200612_orban_matovic_kovaszos_uborka_bozaszorp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feaf0fab-7038-4f7e-8df7-a5e8370ba0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85071836-b306-4276-8fae-5a1e0f5b7a21","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_orban_matovic_kovaszos_uborka_bozaszorp","timestamp":"2020. június. 12. 16:20","title":"Matovic bodzaszörpjére kovászos uborkával tromfolt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","shortLead":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","id":"20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b818f510-292d-4607-945a-fc7ba7db102f","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","timestamp":"2020. június. 13. 08:10","title":"Azonnali ombudsmani vizsgálat indul a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak egészséges ember mehet látogatóba, de maszkban kell lennie és tartania kell a két méteres távolságot.","shortLead":"Csak egészséges ember mehet látogatóba, de maszkban kell lennie és tartania kell a két méteres távolságot.","id":"20200613_koronavirus_latogatasi_tilalom_feloldas_muller_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d87b308-3b53-48ae-96f2-4ce4b1d02f49","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_koronavirus_latogatasi_tilalom_feloldas_muller_cecilia","timestamp":"2020. június. 13. 11:17","title":"Feloldották a látogatási tilalmat a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ceeb692-4b2c-4e91-9f78-ad9f517ad920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta a koronavírus. Az eljárásról és a kiemelt szervről képeket közölt a chicagói Northwestern Memorial kórház. Figyelem: a cikkben felkavaró kép látható!","shortLead":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta...","id":"20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ceeb692-4b2c-4e91-9f78-ad9f517ad920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69cba87-3f0b-43a8-b7cb-f58af586de23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","timestamp":"2020. június. 12. 20:03","title":"Mutatjuk közelről: ilyenné vált egy fiatal koronavírus-beteg tüdeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cc8c9a-42d8-4973-ab42-f168428f9c26","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Déryné Program keretében fog vidéki középiskolákba, művelődési házakba eljutni a Széchenyi István Történelmi Vándorszínház, amely többek között Jézus Krisztus követésének példázatait, valamint a magyar történelem sorsfordító pillanatait dolgozná fel.



","shortLead":"A Déryné Program keretében fog vidéki középiskolákba, művelődési házakba eljutni a Széchenyi István Történelmi...","id":"20200612_Kereszteny_darabokkal_turnezo_vandorszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4cc8c9a-42d8-4973-ab42-f168428f9c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfe9fce-52a2-4ca5-8cab-0730a58d0a8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Kereszteny_darabokkal_turnezo_vandorszinhaz","timestamp":"2020. június. 12. 17:03","title":"Kereszténységet népszerűsítő vándorszínház turnézik majd a vidéki iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]