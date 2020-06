A negyvenes éveiben járó Füzes Ádám a papi szolgálat mellett tanított is a köznevelésben és a felsőoktatásban, rendkívül népszerű lelki vezető volt 22 évig. Most a Facebook-bejegyzése szerint június 30-val befejezi a papi szolgálatát.

„Az elbúcsúzás gyásza van bennem, ha azokra gondolok, akiket eddig segíthettem, vezethettem, taníthattam, bármivel szolgálhattam: mert szeretettel tettem, és igyekeztem figyelni a rám bízottakra” – írja. Érzi, hogy sokan most csalódnak is benne, amit megért, hiszen az egyház tanítása szerint a pap “örökké” pap. „Döntésemmel ezt a tanítást megsértem. Az elmúlt huszonkét évben azonban feladataimat a legjobb tudásommal, igyekezetemmel végeztem, munkáimat lezárva, befejezetten adtam át. Most is így szeretném ezt a 22 évet lezárni és elbúcsúzni.”

A súlyos döntést azzal indokolja, hogy a negyvenes éveiben szeretne egységes, igaz, hiteles életet élni. Egységben magával, életvitelével, vágyaival.

Nem szeretnék egyedül megöregedni. Szeretnék családot, megtalálni a társamat, akivel kölcsönös szerelemben élhetünk. Szeretnék mindazzal a jóval, ami bennem van, mindazzal a tudással, szakmával, amim van, dolgozni, szolgálni: ott, ahol szükség van rá. Hiszem, hogy megtalálom a társamat és a működésemhez szükséges külső kereteket.

Füzes Ádám arra készül, hogy ezentúl is az embereket fogja szolgálni, csak most már szupervizorként, coachként, trénerként, idegenvezetőként stb.

„Azzal a szeretettel és együttérzéssel búcsúzom, amivel eddig is voltam a rám bízottak felé. Az egyházi szolgálatom változik, én maradok ugyanaz a Füzes Ádám, akit megismertetek. Kérlek, hogy ne az ítélkezés, hanem a szeretet legyen a ti hozzájárulásotok is ehhez a nehezen kiérlelt döntésben és élethelyzetben felém” – zárja sorait, és megjegyzi, „akit atyának szólítottatok eddig, maradok testvéretek”.

Az aláírás: Füzes Ádám, ember.

Ádám atya döntése nagy port vert fel a katolikus egyházban. Egyik barátja, követője a Szemlélek blogon megjelent írásában kiemeli a pap áldozatos munkáját, derűjét, példaértékű személyiségét, de hozzáteszi, hogy "míg személyes életéért, saját döntéseiért ő felel, s ki tudja, merre folytatódik életútja, a katolikus egyház hazai vezetését igenis kényszerhelyzetbe hozta ez a távozás".

Azt írja, hogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében például öt idei papszentelésre nyolc nyugállományba vonulás jutott. A magyarországi római katolikus egyházmegyék papi korfája hasonlóan kevéssé pozitív jövőképet sugall, noha a helyzetet valamennyire orvosolhatja az állandó diakónusok felé nyitás.

