[{"available":true,"c_guid":"5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 199 országgyűlési képviselő közül egyedül a Jobbikból kilépett, független parlamenti képviselő, Bencsik János voksolt a 13. havi nyugdíj ellen. A politikus egy Facebook-bejegyzésben sorolta fel indokait. ","shortLead":"A 199 országgyűlési képviselő közül egyedül a Jobbikból kilépett, független parlamenti képviselő, Bencsik János voksolt...","id":"20200704_Elmagyarazta_a_parlamenti_kepviselo_hogy_miert_voksolt_a_13_havi_nyugdij_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155285cd-b285-4528-bb82-45eec306272a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Elmagyarazta_a_parlamenti_kepviselo_hogy_miert_voksolt_a_13_havi_nyugdij_ellen","timestamp":"2020. július. 04. 18:29","title":"Elmagyarázta a parlamenti képviselő, hogy miért voksolt a 13. havi nyugdíj ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6094777-015c-4ad8-91bf-bc69270e2ddd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszűnt a Gellért fürdőben a gyógykezelés, az úgynevezett nappali kórház – írta az Index olvasói jelzésekre hivatkozva. \r

","shortLead":"Megszűnt a Gellért fürdőben a gyógykezelés, az úgynevezett nappali kórház – írta az Index olvasói jelzésekre...","id":"20200704_Vege_a_Gellert_nappali_korhazanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6094777-015c-4ad8-91bf-bc69270e2ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b0e5c6-9b31-49b9-8d16-018db8a1787e","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Vege_a_Gellert_nappali_korhazanak","timestamp":"2020. július. 04. 19:47","title":"Vége a Gellért nappali kórházának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen jussanak be az egyetemekre. Idén a tanári, ápolói szakokra jelentkeztek a legkevesebben.","shortLead":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen...","id":"20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e5b6d6-09ba-41a5-92b3-36b65d99e132","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","timestamp":"2020. július. 05. 11:59","title":"Rekordkevesen jelentkeztek az egyetemekre az emelt szintű követelmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0521038d-d62e-457f-a9d3-c76881271ec0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tarantino a lakásáig ment, hogy felkérje egy filmhez, Clint Eastwood segített neki olaszról angolra fordítani. Elmúlt 80 éves, mire megkapta a már rég kijáró Oscar-díját, pedig már hatéves kora óta komponált. Nem riadt vissza a fröcsögős horrortól, a politikai drámáktól és a hollywoodi szuperprodukcióktól sem. A világ egyik legnagyobb hatású filmzeneszerzőjére, Ennio Morriconéra emlékezünk. ","shortLead":"Tarantino a lakásáig ment, hogy felkérje egy filmhez, Clint Eastwood segített neki olaszról angolra fordítani. Elmúlt...","id":"20200706_A_romai_aki_fejben_irta_a_vilag_legnagyobb_filmzeneit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0521038d-d62e-457f-a9d3-c76881271ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc33231e-2fb3-429f-a7d5-c3edca56a3fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_A_romai_aki_fejben_irta_a_vilag_legnagyobb_filmzeneit","timestamp":"2020. július. 06. 16:00","title":"A római, aki fejben írta a világ legnagyobb filmzenéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), gondolja újra a koronavírussal kapcsolatos ajánlásait.","shortLead":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO...","id":"20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb441a30-605d-42a1-9452-e7594bb65d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","timestamp":"2020. július. 06. 13:03","title":"239 tudós állítja, sokkal fertőzőbb a koronavírus, mint azt a WHO gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","shortLead":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","id":"20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8aade-f67d-4a3b-be4e-a4980fb1080c","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. július. 05. 08:45","title":"Kanye West megint bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető üzenetekkel bombázzák a játék egyik szereplőjének hangjáért felelős Laura Baileyt.","shortLead":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető...","id":"20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce036ee-82af-4f51-b31a-4fa79289d613","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","timestamp":"2020. július. 06. 09:03","title":"Halálos fenyegetéseket kap, megmutatta őket a Last of Us 2 szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","shortLead":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","id":"20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8656cd0b-46e6-4d10-baf3-9873ed260b21","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","timestamp":"2020. július. 06. 11:34","title":"Koronavírusban meghalt Nick Cordero világhírű Broadway-színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]