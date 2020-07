Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyanaz a csapat állhat az újabb kibermerénylet mögött, amelyik az amerikai elnökválasztást is befolyásolhatta.","shortLead":"Ugyanaz a csapat állhat az újabb kibermerénylet mögött, amelyik az amerikai elnökválasztást is befolyásolhatta.","id":"20200717_orosz_hackertamadas_koronavirus_elleni_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92337e2-11b9-4446-a00e-17543b764689","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_orosz_hackertamadas_koronavirus_elleni_vakcina","timestamp":"2020. július. 17. 16:03","title":"Újabb orosz hackertámadás érte a koronavírus elleni vakcina fejlesztőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","shortLead":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","id":"20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfe68e-63c3-48bc-b4d8-ab4e5521d809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","timestamp":"2020. július. 17. 09:03","title":"A konteósok beájulnak: jön a 6G, ami mellett az 5G csigalassúnak fog tűnni a Samsung szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","shortLead":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","id":"20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585562cd-4150-46f7-b8d0-71d8fc0c0b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","timestamp":"2020. július. 17. 10:07","title":"Egymilliónál is több koronavírus-fertőzött van már Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa együttállás a Pest megyei városban. Iván","category":"360","description":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik a pedofilok, hogyan védheti meg magát tőlük a társadalom, megoldás-e kémiai kasztrálásuk.","shortLead":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik... 