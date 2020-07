Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos szerint egyéb szigorításra jelenleg nincs szükség, a behurcolt esetek ellen elegendő a karanténkötelezettség.","shortLead":"Az infektológus főorvos szerint egyéb szigorításra jelenleg nincs szükség, a behurcolt esetek ellen elegendő...","id":"20200720_koronavirus_jarvany_szlavik_janos_infektologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0e841b-1938-431a-930d-e0ef3a081005","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_szlavik_janos_infektologus","timestamp":"2020. július. 20. 07:24","title":"Szlávik: Szigorítani kellene a maszkhasználatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cefc4b-50d6-47ab-a219-1588e994b901","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyik – számtalan veszélyeztetett állatfajnak otthont adó – nemzeti park 85 százaléka került víz alá az idei monszun miatt.","shortLead":"Az egyik – számtalan veszélyeztetett állatfajnak otthont adó – nemzeti park 85 százaléka került víz alá az idei monszun...","id":"20200720_Tobb_ritka_orrszarvu_is_elpusztult_az_aradasok_miatt_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6cefc4b-50d6-47ab-a219-1588e994b901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51a0739-f9ef-43ae-9e66-0a703c08a7fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200720_Tobb_ritka_orrszarvu_is_elpusztult_az_aradasok_miatt_Indiaban","timestamp":"2020. július. 20. 10:17","title":"Több ritka orrszarvú is elpusztult az áradások miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, min vitatkoztak össze, de az idősebb férfit úgy felpofozta az őr, hogy elesett tőle. Aztán fellökte a férfi társát is, majd elsétált.","shortLead":"Nem tudni, min vitatkoztak össze, de az idősebb férfit úgy felpofozta az őr, hogy elesett tőle. Aztán fellökte a férfi...","id":"20200719_idoseket_bantalmazo_biztonsagiak_nyugati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37780848-2be0-4174-adb0-5a89d12293d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_idoseket_bantalmazo_biztonsagiak_nyugati","timestamp":"2020. július. 19. 18:35","title":"Idős férfit bántalmazott egy biztonsági őr a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok autósnak jelentett könnyebbséget, hogy meghosszabbították azt az időtartamot, ami alatt műszaki vizsgára vihetik a veszélyhelyzet alatt lejárt engedélyű járművüket, vagyis érvényes műszaki nélküli autóval is közlekedhettek. A halasztás egyik járulékos következménye azonban az, hogy csak belföldön érvényes. ","shortLead":"Sok autósnak jelentett könnyebbséget, hogy meghosszabbították azt az időtartamot, ami alatt műszaki vizsgára vihetik...","id":"20200721_Itthon_haladekot_kaptak_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmis_autok_de_kulfoldre_nem_lehet_menni_veluk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be56459e-9e5f-4b55-95be-2e044ef1b2ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_Itthon_haladekot_kaptak_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmis_autok_de_kulfoldre_nem_lehet_menni_veluk","timestamp":"2020. július. 21. 10:22","title":"Nem lehet külföldre menni azokkal az autókkal, amelyeknek a veszélyhelyzet miatt halasztották a műszaki vizsgáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó egyszerű felkészülni egy műveltségi vetélkedőre, és a titkot is elárulja. A ma már nyugdíjas köztisztviselőt, Cserey Gábort kérdeztük, mit csinált a nyereménnyel, miért fontos a lexikális tudás, és hogy csalt-e az angol kollégája, akit a bíróság ítélt el, miután elvitte az ottani kvíz főnyereményét.","shortLead":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó...","id":"20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806e6bc-2106-412d-b236-f493391bd6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"Két hónapig úgy járt dolgozni, hogy titkolta a Vágó Istvánnál nyert millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új gyalogos-kerékpáros híd épül Szlovákia és Magyarország között.","shortLead":"Új gyalogos-kerékpáros híd épül Szlovákia és Magyarország között.","id":"20200719_621_millio_forint_az_uj_szlovakmagyar_Dunahid_magyar_szakasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994a52d9-e900-4541-b25e-df6466dc91e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200719_621_millio_forint_az_uj_szlovakmagyar_Dunahid_magyar_szakasza","timestamp":"2020. július. 19. 11:45","title":"621 millió forint az új szlovák-magyar Duna-híd magyar szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata párti házelnök szerint, ha Trump a választási veresége után nem hagyná el a Fehér Házat, akkor ki kell füstölni onnan.","shortLead":"A demokrata párti házelnök szerint, ha Trump a választási veresége után nem hagyná el a Fehér Házat, akkor ki kell...","id":"20200721_pelosi_trump_feher_haz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3bdbef-1389-433b-873d-7bd2c29731cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_pelosi_trump_feher_haz","timestamp":"2020. július. 21. 05:37","title":"Pelosi: Trumpot \"ki fogják füstölni\" a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","shortLead":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","id":"20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24084e7-357a-4c93-852a-1be7540826ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","timestamp":"2020. július. 20. 10:00","title":"Kiderült, mekkora büntetést kaptak, akik nem tartották be a védelmi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]