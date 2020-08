Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","shortLead":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","id":"20200804_bukk_farkaskolyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8d9a8-6acf-4767-b402-bcb6099ab6d7","keywords":null,"link":"/elet/20200804_bukk_farkaskolyok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"A Bükkben kószáló farkaskölyköt vettek videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jim Hackett, a Ford Motor Company vezérigazgatója és elnöke alig három évet töltött el tisztségében. ","shortLead":"Jim Hackett, a Ford Motor Company vezérigazgatója és elnöke alig három évet töltött el tisztségében. ","id":"20200805_Tavozik_a_Ford_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35b243b-9388-4275-a131-b628ffe21e25","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_Tavozik_a_Ford_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:38","title":"Nem tudta lenyűgözni a tőzsdét, távozik a Ford vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vadhajtások munkatársa ellen hivatalból eljárás indult, mert inzultálta Hont Andrást, a HVG munkatársát a Fidesz antirasszista tüntetésén. A portál arról számolt be, hogy Bede Zsolt gyanúsított lett az ügyben.","shortLead":"A Vadhajtások munkatársa ellen hivatalból eljárás indult, mert inzultálta Hont Andrást, a HVG munkatársát a Fidesz...","id":"20200804_gyanusitott_bede_zsolt_hont_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddc5b2a-60e3-49d4-b1ab-0718adf46170","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_gyanusitott_bede_zsolt_hont_andras","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:43","title":"Hont András bántalmazása miatt gyanúsított lett Bede Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brit játékos százmillió eurós vételárát három részletben fizetnék ki a Vörös Ördögök.



","shortLead":"A brit játékos százmillió eurós vételárát három részletben fizetnék ki a Vörös Ördögök.



","id":"20200804_Sancho_Manchester_United","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbc65c3-bc99-4798-89bd-5cf6ebf30d67","keywords":null,"link":"/sport/20200804_Sancho_Manchester_United","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:36","title":"Közel a megegyezés, Sancho a Manchester Unitedben folytathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","shortLead":"Katasztrófa sújtotta városnak minősítették Bejrútot.","id":"20200805_bejrut_libanon_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aa346f-28ba-4b4b-84b9-8dff37ff6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_libanon_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:20","title":"Legalább 78 áldozata van a bejrúti robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27521bb-21ec-4a3a-850a-55ffaa011338","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Egy város, egy közösség, egy ország életéről, az ott élők állapotáról szinte mindent elmond, hogy mit kínálnak, mit vállalnak és mire vállalkoznak. Fuss át egy apróhirdetés-rovatot, és szinte el sem kell olvasnod, mit mondanak a hírek.","shortLead":"Egy város, egy közösség, egy ország életéről, az ott élők állapotáról szinte mindent elmond, hogy mit kínálnak, mit...","id":"20200804_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Olvasson_aprohirdeteseket_es_megtudja_milyen_az_eletunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c27521bb-21ec-4a3a-850a-55ffaa011338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7f485b-80cf-4887-acfe-29ecaa5d8c58","keywords":null,"link":"/360/20200804_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Olvasson_aprohirdeteseket_es_megtudja_milyen_az_eletunk","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Olvass apróhirdetéseket, és megtudod, milyen az életünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c753e27-77bc-48b3-bc9f-8b4895842b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi Macek, iPodok, furcsa, zseblámpaszerű webkamerák – ilyesmiket látni azon a felvételen, amely egy Apple-bolt belsejében készült, közel 20 évvel ezelőtt.","shortLead":"Régi Macek, iPodok, furcsa, zseblámpaszerű webkamerák – ilyesmiket látni azon a felvételen, amely egy Apple-bolt...","id":"20200804_apple_bolt_apple_store_ipod_regi_iphone_mac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c753e27-77bc-48b3-bc9f-8b4895842b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e1dc96-b31a-4a10-a520-11fc7da6fcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_apple_bolt_apple_store_ipod_regi_iphone_mac","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Kordokumentum: előkerült egy videó arról, miket árul az Apple 17 évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét éve volt szerződésben, a Facebookon egyetlen mondatban jelentette be a döntését.","shortLead":"Hét éve volt szerződésben, a Facebookon egyetlen mondatban jelentette be a döntését.","id":"20200803_Bansagi_Ildiko_felmondott_a_Nemzeti_Szinhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272c5bb8-9251-414b-9e56-562d71f1675d","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Bansagi_Ildiko_felmondott_a_Nemzeti_Szinhazban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:52","title":"Bánsági Ildikó felmondott a Nemzeti Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]