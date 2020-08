Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma eléri a 81 ezret.","shortLead":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma...","id":"20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061da81e-55ea-426d-8189-59c1b637df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:09","title":"100 ezernél is többen kapták meg a diplomájukat nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati beavatkozáson esnek át.","shortLead":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati...","id":"20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988971c0-58e4-4d49-a3ce-6e855dd21bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:40","title":"Zöld utat kapott a Richter méhen belüli fájdalomcsillapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","shortLead":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","id":"20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05369b0-7dd6-4964-845b-920b218d5473","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:57","title":"Százmilliós büntetést kapott a BioTech USA és a JLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","id":"20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da687ec-1b13-46f3-8717-75ec9c808ce7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:46","title":"Gyurcsány Kósánéra emlékezve mondta el, hogy az édesanyja is elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott agyelszívást szenvednek el a britek amiatt, hogy a szigetország kilép az Európai Unióból.","shortLead":"Soha nem látott agyelszívást szenvednek el a britek amiatt, hogy a szigetország kilép az Európai Unióból.","id":"20200803_Otszor_annyi_brit_igenyelt_europai_utlevelet_a_Brexit_utan_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047aa9e9-fd49-4348-8328-15b5fa390fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_Otszor_annyi_brit_igenyelt_europai_utlevelet_a_Brexit_utan_mint_korabban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:03","title":"Ötször annyi brit igényelt európai útlevelet a Brexit után, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633263ae-a250-42f0-a529-7308f8dc8150","c_author":"Polgár György","category":"360","description":"Élelmiszerek importjának leállításával reagált Oroszország az ukrajnai konfliktus miatt több mint öt éve bevezetett nyugati gazdasági szankciókra. Mezőgazdaságának ez kifejezetten jót tett.","shortLead":"Élelmiszerek importjának leállításával reagált Oroszország az ukrajnai konfliktus miatt több mint öt éve bevezetett...","id":"202030__orosz_mezogazdasag__euembargo__fellendules__bajbol_haszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633263ae-a250-42f0-a529-7308f8dc8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30673f74-e07e-4f28-a974-c2131c2a6e1b","keywords":null,"link":"/360/202030__orosz_mezogazdasag__euembargo__fellendules__bajbol_haszon","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:00","title":"Oroszország még az EU-szankciókat is a maga javára fordította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárcavezető szolgálati autója egy kisteherautóval ütközött az M7-es autópályán.","shortLead":"A tárcavezető szolgálati autója egy kisteherautóval ütközött az M7-es autópályán.","id":"20200803_baleset_benko_tibor_honvedelmi_miniszter_m7_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c1091f-44de-4812-917a-cc8c726ad8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_baleset_benko_tibor_honvedelmi_miniszter_m7_autopalya","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:59","title":"Autóbaleset részese volt Benkő Tibor honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben, köztük poszt-traumatikus stresszben (PTSD), nyugtalanságban, álmatlanságban és depresszióban a milánói San Raffaele kórház által hétfőn közétett tanulmány szerint.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben...","id":"20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b039335-ca73-4d4c-95a4-8dfda3c78b83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:26","title":"Nyugtalanság, álmatlanság és depresszió gyötri a koronavíruson átesettek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]