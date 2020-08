Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db819908-b000-4c79-aa74-99b7654171d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dolgozzatok többet! – üzente Daniel Ek azoknak a művészeknek, akik szerinte nem tartanak lépést a korral.","shortLead":"Dolgozzatok többet! – üzente Daniel Ek azoknak a művészeknek, akik szerinte nem tartanak lépést a korral.","id":"20200803_spotify_daniel_ek_vs_zeneszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db819908-b000-4c79-aa74-99b7654171d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9e06f2-077f-4a5b-92d6-aa8da52272ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_spotify_daniel_ek_vs_zeneszek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:36","title":"Felhúzták magukat a zenészek a Spotify alapítójának nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy az ország viharral érintett területein csak indokolt esetben induljanak útnak.","shortLead":"A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy az ország viharral érintett területein csak indokolt esetben induljanak...","id":"20200804_Magyar_Kozut_vihar_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22736467-d982-4736-bcd4-a8cbafe23adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Magyar_Kozut_vihar_felhoszakadas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:47","title":"Magyar Közút: Hatalmas eső jön, csak indokolt esetben induljanak útnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","shortLead":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","id":"20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07b5ccd-02fc-4a3b-894f-1044046972f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:17","title":"18 embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős párt rabolt ki Velencén két férfi és egy nő, majd egy taxival elmenekültek. A rendőrök egy napon belül elkapták a sofőrt és két társát, a negyedik elkövető még szökésben van.","shortLead":"Egy idős párt rabolt ki Velencén két férfi és egy nő, majd egy taxival elmenekültek. A rendőrök egy napon belül...","id":"20200804_velence_rablas_idos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc494a9-02f2-4214-8bcb-50ceb9829b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_velence_rablas_idos","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:19","title":"Alvó idős házaspárt rabolt ki Velencén három fegyveres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jót tesz a Sony játékos divíziójában elkönyvelt bevételeknek a koronavírus-járvány. A karantén első időszakáról most közölt adatok szerint rendesen felpörgött a kereslet a PlayStation 4-re készült játékokra.","shortLead":"Jót tesz a Sony játékos divíziójában elkönyvelt bevételeknek a koronavírus-járvány. A karantén első időszakáról most...","id":"20200804_koronavirus_jarvany_sony_playstation_4_ps4_jatek_eladas_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a33bf3-cb13-4cd8-b5b9-6bab168fa9d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_koronavirus_jarvany_sony_playstation_4_ps4_jatek_eladas_statisztika","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:03","title":"Belehúztak a PlayStation 4-játékosok, csak úgy csörren a pénz a Sonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3f8409-5324-4f44-b31f-6ab1d0fdd2bb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi lehet a titkuk a hosszú távon is jól működő kapcsolatoknak? Netán üljünk le, és szálazzuk ki együtt a felmerülő problémákat? Végül is nem az ellenségünkkel, hanem a társunkkal kell túljutnunk a helyzeten.","shortLead":"Mi lehet a titkuk a hosszú távon is jól működő kapcsolatoknak? Netán üljünk le, és szálazzuk ki együtt a felmerülő...","id":"20200804_A_jo_hazassag_titka_egyutt_elni_megoldhatatlan_problemakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da3f8409-5324-4f44-b31f-6ab1d0fdd2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f18b45-2271-46bf-a705-f591900faa0d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200804_A_jo_hazassag_titka_egyutt_elni_megoldhatatlan_problemakkal","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:15","title":"A jó házasság titka: együtt élni megoldhatatlan problémákkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8695148f-ed7c-494e-8292-81f610546982","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busztolvaj először egy villanyoszlopnak hajtott Kulcson, majd a települést egy mellékúton elhagyva az árokba borult.","shortLead":"A busztolvaj először egy villanyoszlopnak hajtott Kulcson, majd a települést egy mellékúton elhagyva az árokba borult.","id":"20200804_volanbusz_elloptak_es_osszetortek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8695148f-ed7c-494e-8292-81f610546982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc3c47a-3677-4adb-bab7-fd6279937030","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_volanbusz_elloptak_es_osszetortek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:19","title":"Elloptak és totálkárosra törtek egy Volánbuszt Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha tünetmentes, menjen be a járványközpontba. A tesztig gyógyszereket sem mert neki felírni a háziorvosa. Az Emmi nem tagad, szerintük az otthoni teszteléseket logisztikai terv alapján végzik a külön erre a célra rendelkezésre álló mentőegységek.","shortLead":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha...","id":"20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f21af-927e-4335-bde8-1db45c21078e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:56","title":"Két napig várt otthon a koronavírustesztre, aztán felhívták, hogy várjon még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]