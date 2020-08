Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200808_Osszegyult_a_penz_a_magyar_olimpikon_kislanyanak_kezelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02415f81-9647-49e5-a5bc-40eaacba527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f0237-f0d3-4c71-8d5f-96a4d18f9ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Osszegyult_a_penz_a_magyar_olimpikon_kislanyanak_kezelesere","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:16","title":"Összegyűlt a pénz a magyar olimpikon kislányának kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint az e-jegyrendszer bukása miatt lett veszteséges a BKK.","shortLead":"A főpolgármester szerint az e-jegyrendszer bukása miatt lett veszteséges a BKK.","id":"20200807_Karacsony_bkk_e_jegyrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7724b65-2be3-481d-a128-b512184ddae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_Karacsony_bkk_e_jegyrendszer","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:55","title":"Karácsony: Bizottság vizsgálja a BKK-hiányt okozó e-jegyrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki nem szerzett vagyon Misa mackó népszerűségéből.","shortLead":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki...","id":"202032_misa_macko_atyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94624-53e9-401b-a2b7-5d222afd6779","keywords":null,"link":"/360/202032_misa_macko_atyja","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:10","title":"Misa mackó, az első igazi olimpiai kabalafigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7efc61-1bec-42a7-abc7-4079973da514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Google Chrome és az immár megújult Microsoft Edge piaci részesedése folyamatosan növekszik, a Firefox egyre inkább elveszíti a felhasználók bizalmát.","shortLead":"Miközben a Google Chrome és az immár megújult Microsoft Edge piaci részesedése folyamatosan növekszik, a Firefox egyre...","id":"20200809_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_julius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb7efc61-1bec-42a7-abc7-4079973da514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf845e6-92d0-4065-a5d3-4d292fde9a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_julius","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:03","title":"Melyik böngésző mennyire népszerű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","shortLead":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","id":"202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b41d92-8fd5-4bbe-bdaf-571c67009c93","keywords":null,"link":"/360/202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:00","title":"Búcsú a Hollywoodban legangolabb, Angliában leghollywoodibb rendezőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem megy a kérdések megválaszolása sem Rétvári Bencének, sem Schanda Tamás államtitkárnak.","shortLead":"Nem megy a kérdések megválaszolása sem Rétvári Bencének, sem Schanda Tamás államtitkárnak.","id":"20200807_tordai_schanda_retvari_irasbeli_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7773b6-e63e-4885-a308-8fba529010ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_tordai_schanda_retvari_irasbeli_kerdes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:07","title":"Két államtitkár sem tudott választ adni Tordai Bence kérdéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferencváros korábbi játékosára, Busai Attilára ismeretlenek támadtak rá egy szórakozóhelyen, az arccsontja több helyen is eltört.","shortLead":"A Ferencváros korábbi játékosára, Busai Attilára ismeretlenek támadtak rá egy szórakozóhelyen, az arccsontja több...","id":"20200809_Brutalisan_osszevertek_a_focistat_muteni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2633866-ccb0-4b7b-b9be-46f8021276f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Brutalisan_osszevertek_a_focistat_muteni_kell","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:06","title":"Összeverték a Fradi volt játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem ezren haltak meg.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem...","id":"20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49df0bca-18ff-4749-945a-ca3356b2622a","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:36","title":"Brazíliában meghaladta a hárommilliót a fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]