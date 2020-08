Segített kimenteni két bajbajutott kajakos nőt Algarve partjainál Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke.

A 71 éves elnököt le is filmezték a Praia do Alvor strandon, amint odaúszik a felborult jármű mellett hánykolódó kajakosokhoz. Később riportereknek elmondta, hogy a nőket az erős hullámok a szomszédos strandról sodorták be az öbölbe.

#Insolite : Le président du Portugal ��������, Marcelo Rebelo de Sousa, sauve deux petites filles emportées par la marée, après que leur canoë se soit retourné en bord de mer !



La scène à été filmé par la chaîne portugaise SIC, en plein reportage pour promouvoir le tourisme ! pic.twitter.com/qM3gTNqqJn — NOVA PORTUGAL (@NVPORTUGAL) August 16, 2020

Rebelo de Sousa elnök Algarve tartományban nyaral, hogy népszerűsítse az ottani turizmust. Az ország gazdaságának ugyanis jelentős részét a turizmus adja, amelyet azonban súlyosan érintett a koronavírus-járvány. Éppen erről adott interjút az elnök, amikor észrevette a bajbajutott nőket. Rajta kívül odaúszott és jetskin is odaérkezett egy-egy férfi. Végül közös erővel a partra vitték a kajakot.

A 20 Minutos csatornán elhangzott, hogy az elnök a nyaralását az ország különböző területein tölti, hogy népszerűsítse a helyi turizmust.