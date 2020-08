Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","shortLead":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","id":"20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41080289-2c1a-406c-baa4-bd7e58cf031e","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:04","title":"Denevéreket fogtak be a János kórház egyik folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2beb1d81-76ad-439e-8f8f-543c7ce369fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jamaikai sprinter tünetmentes, és azonnal önkéntes karanténba vonult.","shortLead":"A jamaikai sprinter tünetmentes, és azonnal önkéntes karanténba vonult.","id":"20200824_Usain_Bolt_koronavirusos_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2beb1d81-76ad-439e-8f8f-543c7ce369fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0f095c-c7a1-47ed-98a7-7aa89796cfe7","keywords":null,"link":"/sport/20200824_Usain_Bolt_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:36","title":"Usain Bolt koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadászati kiállításról Semjén Zsolt azt mondta, 1 milliónál több látogatót vár a renezvényre.","shortLead":"A vadászati kiállításról Semjén Zsolt azt mondta, 1 milliónál több látogatót vár a renezvényre.","id":"20200825_kovacs_semjen_vadaszati_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e80aa41-b951-4a56-a01f-f9fc88b6ace5","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kovacs_semjen_vadaszati_kiallitas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:28","title":"Kovács Zoltán: tavaszra elkészül a Hungexpo 55 milliárdos felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51eed93-2202-477c-9325-c56829cbbd09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszerű sziget 2020 végéig zárva marad a turisták előtt.","shortLead":"A népszerű sziget 2020 végéig zárva marad a turisták előtt.","id":"20200825_Az_idei_evre_mar_ne_tervezzen_utazast_Balira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c51eed93-2202-477c-9325-c56829cbbd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931133b4-5fc7-4f55-9465-68e2794ed64c","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Az_idei_evre_mar_ne_tervezzen_utazast_Balira","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:32","title":"Az idei évre már ne tervezzen utazást Balira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","shortLead":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon...","id":"20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7f6cc-4d2d-455c-bd60-885fdfc73efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"Hússzoros áron kínálnak eladásra egy még le sem gyártott új Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088ed512-284b-4bb8-be51-840b5f1a5e1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az üzletember az elmúlt napokban folyamatosan bírálta a korlátozó intézkedéseket.","shortLead":"Az üzletember az elmúlt napokban folyamatosan bírálta a korlátozó intézkedéseket.","id":"20200825_Komoly_tunetekkel_kerult_korhazba_a_koronavirusos_Flavio_Briatore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088ed512-284b-4bb8-be51-840b5f1a5e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d9d3d7-bbb3-4855-885f-04ab66e3098e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Komoly_tunetekkel_kerult_korhazba_a_koronavirusos_Flavio_Briatore","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:58","title":"Komoly tünetekkel került kórházba a koronavírusos Flavio Briatore","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7891421e-7030-4f52-8c2e-1592743043cb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200825_Marabu_Feknyuz_Orban_szemeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7891421e-7030-4f52-8c2e-1592743043cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2506bc7b-5071-4847-80cb-c4ba7a705a51","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Marabu_Feknyuz_Orban_szemeben","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fluoreszkáló hátterűre cserélik a jelenlegi KRESZ-táblákat.","shortLead":"Fluoreszkáló hátterűre cserélik a jelenlegi KRESZ-táblákat.","id":"20200826_4000_gyalogatkelo_kap_jobban_lathato_tablat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ab1c15-1bce-4c06-8ef3-5842be6e76e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_4000_gyalogatkelo_kap_jobban_lathato_tablat","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:37","title":"4000 gyalogátkelő kap jobban látható táblákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]