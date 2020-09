Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","id":"20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892768-297f-48e6-b410-0acfea3f5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:21","title":"510 új fertőzött van itthon, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghirdették a balatonszemesi Hattyú kempinget és a tihanyi rév melletti több ezer négyzetméteres területet. A kikiáltási alacsonyabb, mint a legolcsóbb parti telkek árai.\r

\r

","shortLead":"Meghirdették a balatonszemesi Hattyú kempinget és a tihanyi rév melletti több ezer négyzetméteres területet...","id":"20200903_balaton_balatoni_hajozasi_zrt_reorganizacio_privatizacio_parti_telkek_eladasa_licitje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c57bb1e-edb1-4c0a-84ac-0b066eb545be","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_balaton_balatoni_hajozasi_zrt_reorganizacio_privatizacio_parti_telkek_eladasa_licitje","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:00","title":"Baráti árról indulhat a licit a Balaton-parti állami területekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek az ellenállásnak magyar gyökerei vannak. Vélemény. ","shortLead":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek...","id":"20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b2280-f35b-46f8-86be-0a4b6075de6e","keywords":null,"link":"/360/20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Ellenállás és ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad55d93-92ed-417d-a0cc-edf19625449b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó ízléssel összeválogatott különleges gyűjtemény Massachusetts államban került elő. ","shortLead":"A jó ízléssel összeválogatott különleges gyűjtemény Massachusetts államban került elő. ","id":"20200903_Elkepeszto_autogyujtemenyt_rakott_ossze_egy_amerikai_drogkereskedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad55d93-92ed-417d-a0cc-edf19625449b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c08686-efe0-4e16-b14a-552445f5dc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Elkepeszto_autogyujtemenyt_rakott_ossze_egy_amerikai_drogkereskedo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:25","title":"Ritkaságokkal teli autógyűjteményt rakott össze magának egy amerikai drogkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241f8f7a-70b5-4ff4-be42-19a4c193f05c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kicserélte a tartalmak felfedezésére használt menüjét az Instagram Indiában, és helyére a videós tartalmakat kínáló Reels-t tette be.","shortLead":"Kicserélte a tartalmak felfedezésére használt menüjét az Instagram Indiában, és helyére a videós tartalmakat kínáló...","id":"20200904_tiktok_india_facebook_instagram_reels","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241f8f7a-70b5-4ff4-be42-19a4c193f05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f1633d-9542-4647-94ba-b5fe620c09d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_tiktok_india_facebook_instagram_reels","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:03","title":"Fontos lépést tett az Instagram, hogy Indiában ők legyenek az új TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha viszont ajándékba kapta az utat, az korrupciós problémákat vethet fel. Szijjártó eddig nem adott magyarázatot, valaki viszont feljelentette. Kérdés, mire jut az ügyészség, már ha jut valamire egyáltalán.\r

","shortLead":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha...","id":"20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df52d3f4-d87e-4432-b02d-13726d07608d","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:33","title":"Feljelentették Szijjártót a luxusjachtozás miatt, a Központi Nyomozó Főügyészségen van az ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","shortLead":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","id":"20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad8d7b-e051-4690-8989-98976c04f0ab","keywords":null,"link":"/sport/20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:05","title":"Fucsovics Márton a legjobb 32 közé jutott a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos házkörüli tevékenységek elvégzésére. ","shortLead":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos...","id":"20200903_david_graeber_antropologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73ca1d-ac43-405f-b5c5-7e0be8a413bf","keywords":null,"link":"/elet/20200903_david_graeber_antropologus","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:18","title":"Meghalt David Graeber antropológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]