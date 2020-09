Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98aa9af4-ce10-4c35-970c-dd7b5f1cc5e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország külügyminisztere az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertesének jachtján nyaralt, de továbbra sincs itt semmi látnivaló. ","shortLead":"Magyarország külügyminisztere az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertesének jachtján nyaralt, de továbbra sincs...","id":"20200914_Szijjarto_ismet_elmagyarazta_miert_nem_korrupcio_hogy_Szijj_Laszlo_jachtnal_nyaralt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98aa9af4-ce10-4c35-970c-dd7b5f1cc5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08544bd4-cd92-4cfd-b67d-a3623767339a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Szijjarto_ismet_elmagyarazta_miert_nem_korrupcio_hogy_Szijj_Laszlo_jachtnal_nyaralt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:19","title":"Szijjártót a jachtozásról kérdezték, azt felelte, hogy \"soha nem engedtem magam köré korrupt szándékokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított nyomozást.","id":"20200915_tanuskodnia_kell_a_budakeszi_3ds_zebra_keszitojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aecb40-b524-4a91-b141-23d63cc3863b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_tanuskodnia_kell_a_budakeszi_3ds_zebra_keszitojenek","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:59","title":"Tanúskodnia kell a budakeszi 3D-s zebra készítőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezés egyik fontos eleme Bill Gates szerint az, hogy a kész vakcinákból ne csak a gazdag országoknak jusson.","shortLead":"A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezés egyik fontos eleme Bill Gates szerint az, hogy a kész vakcinákból ne...","id":"20200915_bill_gates_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d82777e-1cb7-4ff8-8646-51b821bf7064","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_bill_gates_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:32","title":"Bill Gates reméli, hogy igazságosan fogják elosztani az első koronavírus-vakcinákat, különben még több halott lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingyenes képzés során a fotó- és videókészítéssel, továbbá a közösségi médiával is megismerkednek a tanulók.","shortLead":"Az ingyenes képzés során a fotó- és videókészítéssel, továbbá a közösségi médiával is megismerkednek a tanulók.","id":"20200915_roma_kulturalis_influenszer_kepzes_corvinus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f1dee3-e33b-432e-bbf1-7acf672ef673","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_roma_kulturalis_influenszer_kepzes_corvinus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:21","title":"Roma kulturális influenszerképzés indul a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d039297-88ff-45a8-8440-2bd8a750191e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg a koronavírus támadta meg a zenekar tagjait. Korábban Pataky Attila műhisztinek nevezte a járványt.



","shortLead":"Valószínűleg a koronavírus támadta meg a zenekar tagjait. Korábban Pataky Attila műhisztinek nevezte a járványt.



","id":"20200916_Korhazba_kerult_Pataky_Attila_az_Edda_tobb_tagja_is_beteg_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d039297-88ff-45a8-8440-2bd8a750191e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb99a50-0051-4e9e-bcce-31db14859171","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Korhazba_kerult_Pataky_Attila_az_Edda_tobb_tagja_is_beteg_lett","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:55","title":"Kórházba került Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4b6e88-6bdc-40b0-b416-aec834c56fd6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nánási Henrik az éppen fő-zeneigazgató nélküli Nemzeti Filharmonikusokkal lép fel.","shortLead":"Nánási Henrik az éppen fő-zeneigazgató nélküli Nemzeti Filharmonikusokkal lép fel.","id":"202037_koncert__emigransok_vonzasaban_evadnyito_hangverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe4b6e88-6bdc-40b0-b416-aec834c56fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b82fe7f-cf65-4a1a-8a1a-adfc15e5cf7e","keywords":null,"link":"/360/202037_koncert__emigransok_vonzasaban_evadnyito_hangverseny","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:00","title":"A Müpa évadnyitóján idehaza nemigen ismert magyar világsztár vezényel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51093b-e7a7-4a84-afeb-3bc9fb2b57dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Grandiózus kutatásban vizsgálták az önmagukba szerelmeseket.","shortLead":"Grandiózus kutatásban vizsgálták az önmagukba szerelmeseket.","id":"20200915_Narcisztikus_a_kozeli_hozzatartozoja_Van_egy_jo_hirunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff51093b-e7a7-4a84-afeb-3bc9fb2b57dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dba16e7-ba8d-4cb3-af1b-7ad3229fe262","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200915_Narcisztikus_a_kozeli_hozzatartozoja_Van_egy_jo_hirunk","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:30","title":"Narcisztikus a közeli hozzátartozója? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet az ügyében, kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet...","id":"20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb2dec-fe18-49a1-b873-da129326b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:52","title":"Hamarosan ítélet születhet KGBéla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]