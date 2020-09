Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","shortLead":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","id":"20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0ffe7e-b955-4543-97d1-045b3377037f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 04:48","title":"Akár úszni is lehet a világ leghosszabb pickupjának platóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt közbeszerzést kifogásolta.","shortLead":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt közbeszerzést kifogásolta.","id":"20200916_Vadat_emeltek_egy_OLAF_ajanlasa_utan_indult_ugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be60cb3e-2ae4-44fd-bbf1-72530fd52953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Vadat_emeltek_egy_OLAF_ajanlasa_utan_indult_ugyben","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:48","title":"84 milliós kár miatt emelt vádat az ügyészség az OLAF ajánlása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus elmondta a vádhatóság képviselőjének, mire emlékszik a mérgezése előttről.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus elmondta a vádhatóság képviselőjének, mire emlékszik a mérgezése előttről.","id":"20200915_alekszej_navalnij_mergezes_uzenet_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f8dd2d-83df-4b31-ab0d-b88ceaa2785e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_alekszej_navalnij_mergezes_uzenet_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:42","title":"Navalnij német ügyésszel beszélt és a kórházi ágyáról üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új Duna-híd elsődleges célja lesz, hogy elvezesse a belvárosi autós forgalom egy részét. Lesz rajta villamospálya és kerékpársáv is. ","shortLead":"Az új Duna-híd elsődleges célja lesz, hogy elvezesse a belvárosi autós forgalom egy részét. Lesz rajta villamospálya és...","id":"20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c833d2-bc43-4c2d-be8f-15edcbd5092d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:26","title":"Így fog átívelni a Dunán a dél-budapesti híd – látványos videó készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyenge volt az idei hazai búzatermés, a malmok szeptemberben árat emelhetnek.","shortLead":"Gyenge volt az idei hazai búzatermés, a malmok szeptemberben árat emelhetnek.","id":"20200915_dragulas_liszt_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea601ec-8308-433d-a3a9-b2694d6824af","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_dragulas_liszt_kenyer","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:23","title":"Drágul a liszt, amit hamarosan követ majd a kenyér is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 800 millió forintos tenderen korábban három cég is nyert, de végül mégis a Duna Aszfalt járt jól vele.","shortLead":"A 800 millió forintos tenderen korábban három cég is nyert, de végül mégis a Duna Aszfalt járt jól vele.","id":"20200915_szijj_laszlo_szijjarto_peter_luxusjacht_utepites_duna_aszfalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441dfc3-6346-4ea1-8788-7eccdd05f773","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_szijj_laszlo_szijjarto_peter_luxusjacht_utepites_duna_aszfalt","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:24","title":"A Szijjártó Pétert jachtoztató Szíjj László 800 millióért épít utat és járdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d49266-5d65-4eb4-96a7-0c5f08036027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők arra hivatkoztak, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni a polgármesterrel.

","shortLead":"A képviselők arra hivatkoztak, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni a polgármesterrel.

","id":"20200916_balatonbereny_onkormanyzat_kepviselo_testulet_feloszlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34d49266-5d65-4eb4-96a7-0c5f08036027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01130c68-b66c-400c-b457-de9a09a7e365","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_balatonbereny_onkormanyzat_kepviselo_testulet_feloszlas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:08","title":"Feloszlatta magát Balatonberény képviselő-testülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár János, az MTSZ elnöke.","shortLead":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár...","id":"20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fff421b-4bfb-4c9d-97bd-eba0bb26e83d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:59","title":"1,1 milliárdot kell visszafizetnie az államnak a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]