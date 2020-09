Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"430b3930-e261-4d8f-b767-c7cc6b82feaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel két évszázados történetében először szerkesztőségi vezércikkben teszi le voksát az egyik amerikai elnökjelölt mellett a Scientific American tudományos-ismeretterjesztő lap.","shortLead":"Közel két évszázados történetében először szerkesztőségi vezércikkben teszi le voksát az egyik amerikai elnökjelölt...","id":"20200916_scientific_american_vezercikk_donald_trump_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=430b3930-e261-4d8f-b767-c7cc6b82feaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b0b1a4-f7da-459b-bf0f-08c23dd57006","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_scientific_american_vezercikk_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:03","title":"175 év alatt először: elege van a tudományellenes elnökből, Trump ellenfelét javasolja a Scientific American","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","shortLead":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","id":"20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e3b1fc-1052-4645-b8f3-bf44ffc7db0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:32","title":"Egy Porschét lehetne venni a Aston Martin játékszimulátorának árán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","shortLead":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","id":"20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ec01f-cf8f-41f2-959b-dd0163cb82bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:51","title":"Rendőröknek akart drogot eladni az Ozora fesztiválon, öt évre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c39dd-277e-4fd6-88fd-8ba0bc752ad1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szigorodnak a koronavírus-járvány második hulláma miatt a maszkviselési szabályok Budapesten.","shortLead":"Szigorodnak a koronavírus-járvány második hulláma miatt a maszkviselési szabályok Budapesten.","id":"20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159c39dd-277e-4fd6-88fd-8ba0bc752ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90ed071-e8b9-433f-8cc5-3305711252b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:57","title":"Bekeményít a főváros: 15 ezerre büntethetik, aki nem visel maszkot zárt helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66e9c94-3223-492c-9c30-56e835bfe2f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százharminc éve, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, a krimi műfajának koronázatlan királynője. Sikeresnek mondható élete volt, oldalán előbb egy repülőtiszt férjjel, majd egy régésszel. Jelenlétével még II. Erzsébet is megtisztelte egyszer. Minden idők legnagyobb bestseller írójára emlékezünk. ","shortLead":"Százharminc éve, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, a krimi műfajának koronázatlan királynője...","id":"20200915_Nemcsak_a_bestsellerekhez_a_mergekhez_is_igen_jol_ertett__130_eves_lenne_Agatha_Christie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66e9c94-3223-492c-9c30-56e835bfe2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d752f54c-c050-415a-a193-4c83cd6e6cea","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Nemcsak_a_bestsellerekhez_a_mergekhez_is_igen_jol_ertett__130_eves_lenne_Agatha_Christie","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:05","title":"Nemcsak a bestsellerekhez, a mérgekhez is igen jól értett – 130 éves lenne Agatha Christie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d291db2d-cd34-4edf-9205-31e350e3f088","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200915_Marabu_Feknyuz_Szijjarto_maganelete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d291db2d-cd34-4edf-9205-31e350e3f088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa1643a-3596-4008-95a3-72521ed18868","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Marabu_Feknyuz_Szijjarto_maganelete","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:35","title":"Marabu Féknyúz: Szijjártó magánélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","shortLead":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","id":"20200915_meleg_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61703e7-4e6a-44fa-a800-ffcad8248b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_meleg_kanikula","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:11","title":"Akár 33 fok is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakembereknek így lehetőségük nyílik arra is, hogy kutassák azt, milyen hatással van a zaj a ritka delfinekre.","shortLead":"A szakembereknek így lehetőségük nyílik arra is, hogy kutassák azt, milyen hatással van a zaj a ritka delfinekre.","id":"20200914_Leallt_a_kompkozlekedes_visszaternek_a_delfinek_a_Hongkong_koruli_vizekbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea17fc8-1ec6-4957-a13f-c6c56deb8463","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Leallt_a_kompkozlekedes_visszaternek_a_delfinek_a_Hongkong_koruli_vizekbe","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:40","title":"Leállt a kompközlekedés, visszatérnek a delfinek a Hongkong körüli vizekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]