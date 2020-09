Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tünetmentes fertőzött sportolók 2-4 hétig nem edzhetnek, a tüneteket mutatókra kivizsgálás és több még hosszabb leállás vár.","shortLead":"A tünetmentes fertőzött sportolók 2-4 hétig nem edzhetnek, a tüneteket mutatókra kivizsgálás és több még hosszabb...","id":"20200916_koronavirusos_sport_sportorvosi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2414fb-6a15-449f-8d6d-a2884ea2408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirusos_sport_sportorvosi_engedely","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:41","title":"Az esetleges szövődmények miatt hetekre le kell állniuk a koronavírusos sportolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi állati hímivarsejtjeit fedezték fel paleontológusok egy mianmari borostyánkőben.","shortLead":"A világ legrégebbi állati hímivarsejtjeit fedezték fel paleontológusok egy mianmari borostyánkőben.","id":"20200916_borostyanko_himivarsejt_kagylosrak_spermium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1997e381-af26-46cb-9302-39dc29e1c78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_borostyanko_himivarsejt_kagylosrak_spermium","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:03","title":"100 millió éve élt állat hímivarsejtjeit találták meg a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","shortLead":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","id":"20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e89bd-d73a-4762-a1c4-81cb3f4a23f2","keywords":null,"link":"/sport/20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:09","title":"Norvég csapaton kell túljutnia a Fradinak a BL-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","shortLead":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","id":"20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ac346-f95f-4155-b714-6cdbb9f0d1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:39","title":"Kevesebb Adria: felére zuhant be a magyar turizmus Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c69867-a0cd-4c85-8ea7-28887d9a5f85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Boring Company évek óta azon dolgozik, hogy elkészüljön az autósok által igénybe vehető városi alagútrendszer. Elon Musk szerint már közel járnak ahhoz, hogy elkészüljön az első ilyen jellegű építmény, Las Vegas alatt.","shortLead":"A The Boring Company évek óta azon dolgozik, hogy elkészüljön az autósok által igénybe vehető városi alagútrendszer...","id":"20200917_elon_musk_boring_company_alagut_kozlekedes_los_angeles_loop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c69867-a0cd-4c85-8ea7-28887d9a5f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cda353-24bc-4a79-9a0c-309d09d85aa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_elon_musk_boring_company_alagut_kozlekedes_los_angeles_loop","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:33","title":"15 perc helyett 1 perc lesz az út, ha beüzemelik Elon Musk cégének alagútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","shortLead":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","id":"20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9663713-d615-4ee6-9c5b-dc6640ac4e44","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:23","title":"Koronavírusos az Edda billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc071c7-51a3-4fca-a21a-f1ec2f7e9c1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A közgyűlés döntése alapján osztalékot ezúttal sem fizet tulajdonosainak a társaság.","shortLead":"A közgyűlés döntése alapján osztalékot ezúttal sem fizet tulajdonosainak a társaság.","id":"20200915_patai_mihaly_bet_ertektozsde_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddc071c7-51a3-4fca-a21a-f1ec2f7e9c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c581773-47cf-4615-8425-0650b8a97f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_patai_mihaly_bet_ertektozsde_elnok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:57","title":"Patai Mihály maradt a BÉT elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de egy kör választja el őket a Bajnokok Ligájától is.","shortLead":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de...","id":"20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cab155-47a1-4614-914e-7f517e5a5bff","keywords":null,"link":"/sport/20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:56","title":"Egy csoportkör már biztos: megérdemelten ejtette ki a Fradi a Dinamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]