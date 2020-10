Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump továbbra is csak ígéri a saját adóügyei tisztázását.","shortLead":"Donald Trump továbbra is csak ígéri a saját adóügyei tisztázását.","id":"20200930_Biden_adobevallas_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d858da0-e339-4e82-b90e-fa315f0e79e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Biden_adobevallas_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:26","title":"Joe Bidenék 300 ezer dollár adót fizettek be tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Több fronton is drámai kezd lenni a helyzet Belgiumban. Ég és föld a koronavírus-járvány kezelésének megítélése a szakértők és a politikusok közt. A több mint 500 napnyi ügyvezetés után formálódó új kormánykoalíció amúgy sem építkezik stabil talajon. ","shortLead":"Több fronton is drámai kezd lenni a helyzet Belgiumban. Ég és föld a koronavírus-járvány kezelésének megítélése...","id":"20200929_Szeretettel_Brusszelbol_Vivaldi_es_virologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaaa11e-2b9c-4e1d-9f84-76109f275ff3","keywords":null,"link":"/360/20200929_Szeretettel_Brusszelbol_Vivaldi_es_virologia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Nem viszik el a balhét, \"sztrájkolnak\" a járványügyi szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee","c_author":"Arató László","category":"gazdasag","description":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé is lőhetett a testület alelnöke elleni kirohanással.","shortLead":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé...","id":"20200929_orban_jourova_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a24039-9f9c-4465-999a-78dd83b04427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_orban_jourova_jogallamisag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:25","title":"Hiába Orbán kirohanása, Von der Leyen megbízik a kormány által bírált EU-biztosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9e37f-c612-4c2c-9ead-1ace9999d15d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás márka középkategóriás modellje nemcsak erősebb, hanem szélesebb is lett. ","shortLead":"A négykarikás márka középkategóriás modellje nemcsak erősebb, hanem szélesebb is lett. ","id":"20200929_sportos_zold_rendszamos_425_loeros_lett_a_plugin_hibrid_audi_q5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b9e37f-c612-4c2c-9ead-1ace9999d15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e811a7d5-9f47-441a-bc22-1a5c22d515dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_sportos_zold_rendszamos_425_loeros_lett_a_plugin_hibrid_audi_q5","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:21","title":"Sportos zöld rendszámos: 425 lóerős lett a plugin hibrid Audi Q5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b470ca2-7f6d-48ae-9a66-7d4bdd5c6626","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az immár Magyarországon is rendelhető újdonság 0-100-as gyorsulása 1 másodpercet romlott.","shortLead":"Az immár Magyarországon is rendelhető újdonság 0-100-as gyorsulása 1 másodpercet romlott.","id":"20200930_lomhabb_lett_a_hibridesitett_uj_suzuki_swift_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b470ca2-7f6d-48ae-9a66-7d4bdd5c6626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb17496-f8d4-456e-886c-c3a8865b3f80","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_lomhabb_lett_a_hibridesitett_uj_suzuki_swift_sport","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:59","title":"Lomhább lett a hibridesített új Suzuki Swift Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és iskola is csatlakozik hozzájuk. Az új kancellár – eredetileg katona – nem jutott be az egyetem épületébe. Ma este virrasztás lesz az Egyetem téren, a Vas utcában pedig őrséggel búcsúzik az egyetem leköszönt vezetése.","shortLead":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és...","id":"20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fec21dd-4a7a-4c19-af05-7b92bf38d459","keywords":null,"link":"/360/20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:00","title":"A lövészezredes előtt sem teszi le a fegyvert az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakdolgozók is kapnak emelést. ","shortLead":"Az egészségügyi szakdolgozók is kapnak emelést. ","id":"20200929_egeszsegugy_beremeles_apolok_szakdolgozok_retvari_bence_maglod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602c1ff9-032a-4743-887a-319e124dda71","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_egeszsegugy_beremeles_apolok_szakdolgozok_retvari_bence_maglod","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:11","title":"Húsz százalékkal emeli az ápolók fizetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec84c66-57b2-44ae-9056-b0365061e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepén megérkezett az Apple okosórák új operációs rendszere, a watchOS 7. A szoftverfrissítés elérhetővé vált az Apple Watch Series 3 órákra és persze az újabb modellekre. Azonban a 3-as sorozatú órák használóinak meggyűlt a bajuk az új rendszerrel.","shortLead":"Szeptember közepén megérkezett az Apple okosórák új operációs rendszere, a watchOS 7. A szoftverfrissítés elérhetővé...","id":"20200930_apple_watch_3_watchos_7_frissites_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ec84c66-57b2-44ae-9056-b0365061e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b136eb-0ded-47b0-8cef-71212db7019a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_apple_watch_3_watchos_7_frissites_hibak","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:06","title":"Több Apple Watch-használó bánja, hogy frissítette a szoftvert watchOS 7-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]