[{"available":true,"c_guid":"295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","shortLead":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","id":"202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b486c-a9d2-403e-b72e-ad270ec69478","keywords":null,"link":"/360/202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 12:00","title":"Tevetenyésztésbe vághat a magyar agrárminiszter, és ehhez Dubajból kérhet tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül az élelmiszerig mindent eladna.","shortLead":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül...","id":"202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e558db9-a843-4ae2-8455-b922c4bc86b8","keywords":null,"link":"/360/202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","timestamp":"2020. október. 10. 08:30","title":"A kereskedelemben terjeszkedne a Szijjártót jachtoztató milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egész töltőállomás 12 ezer négyzetméteres lesz, amikor teljesen elkészül, és akkor már 114 autó töltődhet ott egyszerre.","shortLead":"Az egész töltőállomás 12 ezer négyzetméteres lesz, amikor teljesen elkészül, és akkor már 114 autó töltődhet ott...","id":"20201009_28_elektromos_auto_toltheto_egyszerre_ultragyorsan_Europa_legnagyobb_toltoallomasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a43ebf-1ede-4e0a-ae98-f5ce2919c3bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_28_elektromos_auto_toltheto_egyszerre_ultragyorsan_Europa_legnagyobb_toltoallomasan","timestamp":"2020. október. 09. 15:15","title":"Huszonnyolc kocsi tölthető egyszerre ultragyorsan Európa legnagyobb töltőállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan köd borította a nürburgringi pályát, hogy szükség esetén nem tudott volna leszállni a mentőhelikopter. Elmaradt Mick Schumacher bemutatkozása is. ","shortLead":"Olyan köd borította a nürburgringi pályát, hogy szükség esetén nem tudott volna leszállni a mentőhelikopter. Elmaradt...","id":"20201009_eifel_nagydij_f1_forma1_szabadedzes_mick_schumacher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed275e1-309f-4a0f-9cfa-bba6c89ff04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_eifel_nagydij_f1_forma1_szabadedzes_mick_schumacher","timestamp":"2020. október. 09. 17:35","title":"Az egyik szabadedzést sem tudták megtartani az F1-es Eifel Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02153254-7e25-44ae-8201-ab49b0229ad0","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Ahol bármiféle feszültség mutatkozik, oda nyomjon pénzt az állam, és azzal mindent megold – efféle kézenfekvő megoldásokat javasol a Magyar Nemzeti Bank a járványkárok enyhítésére. ","shortLead":"Ahol bármiféle feszültség mutatkozik, oda nyomjon pénzt az állam, és azzal mindent megold – efféle kézenfekvő...","id":"202041__jegybanki_otletborze__aktiv_allam__minuszra_minusz__van_zsakjaban_minden_jo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02153254-7e25-44ae-8201-ab49b0229ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c33ea-c868-4ae7-801f-2d1d29aa2f42","keywords":null,"link":"/360/202041__jegybanki_otletborze__aktiv_allam__minuszra_minusz__van_zsakjaban_minden_jo","timestamp":"2020. október. 10. 08:15","title":"Matolcsyék mutatják a válságból kivezető utat, csak a tényekről feledkeztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","shortLead":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","id":"20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d509131c-cdfe-4abf-9935-b27f52207228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","timestamp":"2020. október. 10. 08:47","title":"Sebastian Kurz szerint biztonságos lesz síelni Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy kormánypárti képviselő beszélt arról, hogy már a miniszterelnöknek is kezd sok lenni a gázszerelőből lett milliárdos. A fideszesek látnak veszélyeket a választás előtt, de a hadba hívó szólamokra már immunisak. ","shortLead":"Egy kormánypárti képviselő beszélt arról, hogy már a miniszterelnöknek is kezd sok lenni a gázszerelőből lett...","id":"20201008_Orbannak_is_kezd_kellemetlen_lenni_Meszaros_a_fideszes_felnek_hogy_rajuk_eg_a_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad142c0d-ef29-478a-b716-f5d645a82f63","keywords":null,"link":"/360/20201008_Orbannak_is_kezd_kellemetlen_lenni_Meszaros_a_fideszes_felnek_hogy_rajuk_eg_a_korrupcio","timestamp":"2020. október. 09. 07:10","title":"Orbánnak is kezdhet kellemetlen lenni Mészáros, a fideszesek félnek, hogy rájuk ég a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján elmondták, mire számíthat az, aki középsúlyos állapotban kerül kórházba, és külön kitértek a tiszaújvárosi vegyi üzem építkezésén kialakult fertőzési gócra.","shortLead":"Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján elmondták, mire számíthat az, aki középsúlyos állapotban kerül kórházba, és...","id":"20201009_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_tajekoztato_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025f8a50-45bb-45d1-8425-9c37d3bae9df","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_tajekoztato_muller_cecilia","timestamp":"2020. október. 09. 12:45","title":"Müller Cecília: Gyorsan súlyosbodó szakaszba tud lépni a koronavírusos betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]